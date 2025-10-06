El taxibús de Ulia en San Sebastián incorporará nuevas paradas en Gros el 3 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El taxibús de Ulia en San Sebastián incorporará nuevas paradas en el barrio donostiarra de Gros a partir del próximo 3 de noviembre, según ha informado la compañía de autobuses de la capital guipuzcoana Dbus.

Las nuevas paradas serán en la avenida Navarra 34 (dirección Ulia), entre las paradas Ambulatorio de Gros y Reloj; y en Jesuitak (dirección Gros), entre las paradas Toki Eder y Mariaren Bihotza.

De esta manera, según han señalado desde Dbus "se refuerza la conexión entre Ulia y Gros, mejorando el servicio que se presta a las personas usuarias".