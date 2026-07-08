El TC no admite la cuestión de inconstitucionalidad del TSJPV sobre la Ley vasca de Empleo Público

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) sobre la Ley vasca de Empleo Público, que establece los perfiles de euskera en todos los puestos de la Administración.

De esta forma, rechaza analizar el escrito presentado por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo al apartado 5 del artículo 187 de la Ley de Empleo Público Vasco.

A partir de ahora, el alto Tribunal vasco deberá continuar con la resolución de los recursos presentados por PP y Vox y que motivaron que elevara la cuestión al TC.

(Habrá ampliación)