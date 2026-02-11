Teatro Arriaga acoge de este jueves y hasta el domingo 'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla de protagonista

Mario Vega y Coque Malla - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acoge desde este jueves y hasta el domingo 15 una nueva adaptación de 'La opera de los tres centavos', escrita por Bertolt Brecht y Kurt Weill, que cuenta con dirección y escenografía de Mario Vega, el cantante Coque Malla en el rol protagonista de Mackie Navaja y su hermano Miguel Malla a cargo de la dirección musical.

El montaje recala en la capital vizcaína tras su estreno en Tenerife a finales de enero y ha sido presentado este miércoles por su director y su protagonista, quienes han coincidido en resaltar la vigencia de la pieza, casi 100 años después de su estreno, por su visión crítica del capitalismo, la corrupción y el abuso de poder.

"Sigue siendo tan necesaria como hace 100 años porque habla de la situación de los más desfavorecidos, de los miserables a través de una alegoría sobre una sociedad corrupta que, lamentablemente, sigue teniendo vigencia y está presente y tan cerca en tantas partes", ha explicado su director, Mario Vega.

La obra se sitúa en el periodo entreguerras, a finales de los años veinte del siglo pasado, ambientación que el nuevo montaje de Vega mantiene, incluido el recurso a la ironía para criticar el sistema capitalista, así como su apuesta por una estética grotesca y popular, cargada de sátira, música influida por el jazz y el cabaret y un mensaje de denuncia social.

Con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, "La ópera de los tres centavos" es una obra teatral con un prólogo y tres actos estrenada en el Berlín de entreguerras en 1928 y fue un éxito hasta la llegada del nazismo al poder en Alemania. Está basada en la ópera de baladas del siglo XVIII inglés 'La ópera del mendigo' de John Gay y es una crítica marxista del mundo capitalista.

RUPTURA DE LA CUARTA PARED

Tal y como ha explicado Mario Vega, su puesta en escena mantiene el mensaje brechtiano con una propuesta donde apuesta por el distanciamiento escénico, la visibilización de los mecanismos teatrales y la ruptura de la cuarta pared que obliga al espectador a no ser un mero observador, de tal manera, ha enfatizado, que "se convierta en un espectáculo cómodo de ver pero incómodo de pensar".

Vega ha subrayado que "la obra plantea, permanentemente, reflexiones que no hace falta hacer nada para estar viendo lo que pasa ahora mismo en España o en el mundo" ya que, ha añadido, "es un texto universal porque toca aspectos del alma humana muy profundos, no solo en lo político y lo social, sino también con reflexiones sobre la relación que tiene el ser humano con el poder, sobre prácticas de poder crueles e injustas y entre explotadores y explotados".

El papel de Mackie Navaja está interpretado por Coque Malla, acompañado por Carmen Barrantes, Omar Calicchio, Paula Iwasaki, Andrea Guasch y Miquel Mars. La dirección musical corre a cargo de Miguel Malla, y el equipo creativo se completa con el Premio Nacional de Teatro Juan Gómez-Cornejo en el diseño de iluminación y Elda Noriega en el diseño de vestuario.

COQUE MALLA

Preguntado el cantante Coque Malla por el motivo que le había llevado a aceptar la propuesta de encarnar a Mackie Navaja, el ex de Los Ronaldos ha explicado que cuando le llegó el ofrecimiento de Vega, se encontraba en lo musical "en un momento en que empezaba a sentir un poco sensación de rutina", tras la gira por su 40 aniversario en la música.

"La gira por los 40 años era real porque es lo que llevo en una rueda de canciones, ensayo, promo, gira, ensayo, canciones, promo, gira..." que, según ha explicado, "es una rueda maravillosa que me apasiona y me divierte a la que voy a volver en cuanto acabe la obra pero que es rueda, al fin y al cabo".

Malla ha confesado que "estaba con la sensación de que necesitaba pegar un volantazo y en ese momento, me llamó Mario y me ofreció 'La ópera de los tres centavos', dirigida por él además, con el que yo ya había trabajado en un espectáculo anterior y donde encima la dirección musical es de Miguel, mi hermano". "Entonces fue como todo perfecto y tardé diez segundos en decirle que sí", ha añadido.

La trama de la obra, en un Londres de entreguerras donde la miseria y la corrupción conviven con el lujo y el vicio, muestra a Mackie Navaja, un proxeneta y delincuente que controla un imperio ilegal entre burdeles, sobornos y crímenes disfrazados de negocios y explotando un sistema corrupto, que sus dos autores buscan convertir en reflejo de la hipocresía capitalista.

Su actividad en los bajos fondos choca con la de Jonathan Peachum, dueño de un matadero en decadencia, que se convierte en el escenario simbólico donde transcurre la obra y quien ha construido su fortuna explotando a mendigos y organizando la miseria como una empresa rentable mientras el poder mira hacia otro lado.

Tal y como han descrito desde el Arriaga, "cuando Polly, la hija de Peachum, se casa en secreto con Mackie, se desata una guerra de intereses porque Peachum no puede permitir que su hija esté con un criminal que no controla y conspira con las autoridades corruptas para llevar a la horca a Mackie, quien no está dispuesto a ceder su poder".

El argumento retrata "una ciudad que es un matadero en sí misma, donde los hombres son carne de cañón y la supervivencia se basa en quién explota mejor a quién".

De esta forma, "entre traiciones, canciones sarcásticas y humor crítico, Mackie es finalmente arrestado y condenado a muerte. Sin embargo, en un giro irónico y absurdo, es indultado en el último momento por la Corona, giro que incide en lo corrupto del sistema y que la justicia es solo un espectáculo más".

El montaje, que tiene ya cerca de 90 funciones cerradas, es una producción del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, Barco Pirata Producciones y unahoramenos Producciones y, tras su paso por Bilbao, recalará en varias ciudades españolas. A partir de septiembre estará en Madrid, donde permanecerá hasta noviembre, para finalizar la gira en diciembre.

El Teatro Arriaga acogerá cuatro funciones, previstas las de jueves y viernes a las 19.30 horas, y las de sábado y domingo a las 19.00. Las entradas están a la venta en la web del teatro a precios que oscilan entre los 23 y los 45 euros.