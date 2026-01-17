El Teatro Arriaga de Bilbao acoge el espectáculo de Pier Paul Berzaitz 'Bereterretx'

El espectáculo 'Bereterretx' - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este domingo, 18 de enero, 'Bereterretx', un espectáculo impulsado por Pier Paul Berzaitz que recupera uno de los cantorales vascos más antiguos y que cuenta con cuenta con la participación del grupo Belatza Taldea y de las compañías de danza Berritz' Hats y Oinkari.

Se trata, ha destacado, de "un espectáculo musical muy especial, con estupendas voces, dos grupos de danza, un grupo musical y una bonita puesta en escena, en algunos momentos cercana a las pastorales, aunque no esté considerado como tal".

'Bereterretx' es una propuesta impulsada por Lilia Elkartea y el autor y cantante Pier Paul Berzaitz. En esta ocasión, se rodea de las voces de Magali Zubillaga, Mathilde Baqué, Audrey Carrique, Jean Michel Bedaxagar, Michel Arotce, Lorea Errecarret y Marcel Errecarret para cantar las 15 coplas de esta creación que parte de un viejo cantoral del siglo XV 'Bereterretxen khantoria', "de los más antiguos de Euskal Herria".

"Realmente 'Bereterretxen khantoria' es más grande que un cantoral, es más bien un gran poema, una historia completa. Esta obra, de un bertsolari desconocido, nos cuenta como el Conde de Lerin, por aquel entonces señor del castillo de Maule, acabó con el joven Bereterretx Larrain", ha explicado el Arriaga.

Sobre el escenario, ha avanzado, el relato cobrará vida a través de danza y canciones. Además de los cantantes, dos grupos de danza que escenificarán la tragedia: Berritz' Hats, de Zuberoa, y Oinkari, de Gipuzkoa. Philippe de Ezcurra ha completado y armonizado la música y su grupo Belatza Taldea actuará en directo el domingo dentro de 'Bereterretx'.