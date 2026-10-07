El Teatro Barakaldo acoge danza con Sita Ostheimer y Álvaro Murillo y un monólogo de Jon Plazaola

'Pulse', Con Sita Ostheimer Y Álvaro Murillo, Y 'AA Aita', De Jon Plazaola, Este Fin De Semana En El Teatro Barakaldo - TEATRO BARAKALDO

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo acogerá este fin de semana el espectáculo de danza 'Pulse', con la bailarina y coreógrafa Sita Ostheimer y el bailaor y artista multidisciplinar Álvaro Murillo, y el monólogo 'AA Aita', del actor Jon Plazaola.

Según ha informado el teatro vizcaíno, este viernes, 9 de octubre, llegará a su escenario 'Pulse', un dueto creado e interpretado por la bailarina y coreógrafa alemana Sita Ostheimer y el bailaor y artista multidisciplinar Álvaro Murillo, que une danza contemporánea y flamenco.

'Pulse' explora las conexiones entre "el flamenco primitivo" de Murillo y "el lenguaje de movimiento expresivo" de Ostheimer, explorando "las dualidades de la vida".

El sábado, día 10, el Teatro Barakaldo acogerá el monólogo 'AA Aita', del actor Jon Plazaola, que pretende "compartir todo lo que le ha dado la paternidad" durante los últimos dos años y "encontrar una excusa para hablar del patetismo y la estupidez propia, y ajena".

El espectáculo estará acompañado de una actividad paralela dirigida a niñas y niños mayores de 6 años. De forma que, cada adulto pueda venir acompañado de un menor que realizará un taller de teatro durante la función, con el objetivo de facilitar la conciliación.