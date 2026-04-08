El Teatro Barakaldo acogerá el viernes la presentación de 'Pause', primera creación en solitario de Xabier Zeberio

Xabier Zeberio / protagonistas de la obra 'Scape room' - TEATRO BARAKALDO

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo acogerá este próximo viernes la presentación de 'Pause', primera creación en solitario de Xabier Zeberio, tras su paso por formaciones como Oskorri o Alos Quartet.

Según ha informado el centro cultural, se trata de un concierto intimista y profundo en el que el músico tolosarra estará acompañado por un sexteto en el que la 'nyckelharpa', el violín y la viola del artista despliegan un universo sonoro "de hondura excepcional, situado en la encrucijada entre la música de raíz, la música de cámara contemporánea y los paisajes sonoros más contemplativos".

'Pause' es el primer trabajo discográfico en solitario de Xabier Zeberio. El proyecto nació de una "búsqueda de quietud y vaciado sonoro: una música que propone la pausa como acto de resistencia en tiempos de saturación. Íntimo y sosegado, profundo y al mismo tiempo levitatorio, Pause construye atmósferas que envuelven sin abrumar, melancolías sin tristeza, silencios habitados", han explicado.

Xabier Zeberio, han destacado, es uno de los músicos vascos con una trayectoria más sólida y diversa en el ámbito de las músicas de raíz y la creación contemporánea. Desde 2002 trabaja con la nyckelharpa, el histórico instrumento de cuerda frotada sueco, del que se ha convertido en uno de los intérpretes más reconocidos del Estado.

Su dominio de ese instrumento singular, junto a su experiencia como violinista y violista, le ha permitido participar en más de 160 grabaciones y colaborar en proyectos de muy diversa naturaleza: bandas sonoras, arreglos para otros artistas, producciones de teatro musical y formaciones de música de cámara.

ESCAPE ROOM

Además, el Teatro Barakaldo acogerá el domingo, a las 19.00 horas, 'Escape Room', una comedia "de miedo" convertida en fenómeno teatral que ha congregado a más de 300.000 espectadores en Madrid y Barcelona a lo largo de cuatro temporadas.

La producción llega a Barakaldo de la mano de Olympia Metropolitana y Albena Teatre, en la versión concebida y dirigida por Xavi Mira, y con un elenco formado por Josep Manel Casany, Cristina García, Xavi Mira y Lara Salvador.

"Cuatro amigos de toda la vida, un escape room en el barrio del Cabañal y un cadáver descuartizado, encontrado días antes en un contenedor cercano. Con estos mimbres, Joel Joan y Héctor Claramunt construyen una obra que empieza como un juego de ingenio y termina convertida en un infierno en el que la amistad, la confianza y los propios principios se ponen a prueba hasta límites insospechados", han explicado desde el teatro.

Los cuatro protagonistas entran convencidos de que les espera una tarde de diversión, pero en cuanto la puerta se cierra herméticamente y comienza la cuenta atrás, algo empieza a fallar. Lo que parecía un entretenimiento se transforma en una trampa de la que resulta imposible salir, y en la que los personajes se verán obligados a mostrarse como realmente son.

La obra, que funciona como una comedia "con nervio de thriller, plantea preguntas de fondo que van más allá del género: ¿Somos realmente quienes decimos ser? ¿Hasta qué punto pueden sostenerse la imagen y los principios cuando el miedo y la presión llegan de verdad?", han concluido.