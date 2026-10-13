El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi el espectáculo flamenco 'Binomio' y la obra teatral 'El trujamán'

El espectáculo 'Binomio'. La obra 'El trujamán' y el espectáculo 'Ahora!', esta semana en el Teatro Barakaldo. - TEATRO BARAKALDO

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo acogerá esta semana los estrenos en Euskadi del espectáculo flamenco 'Binomio', de Francisco Escudero 'El Perrete' y Rubén Levaniegos, y la obra 'El trujamán', protagonizada por Pepe Zapata. Su oferta se completará con el espectáculo '¡Ahora!' de la clown Maite Guevara.

Según han informado desde el teatro vizcaíno, el festival 'Viernes flamencos' presentará el viernes 16, por primera vez en Euskadi, 'Binomio'. Esta propuesta une "en un diálogo apasionado entre voz y guitarra" al cantaor Francisco Escudero 'El Perrete', Premio Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (2019) y Premio del Festival Internacional del Cante de las Minas (2017 y 2018), y al guitarrista Rubén Levaniegos, galardonado con el Bordón Minero (1998) con 16 años.

También se estrenará en Euskadi, en este caso el sábado 17, la obra de la compañía Teatro de Dos 'El trujamán', un trabajo "entre Cervantes y Shakespeare" que "recupera el Siglo de Oro para hablar de una herida que sigue siendo contemporánea".

El trujamán, han explicado desde el Teatro Barakaldo, "es un hombre que ha pasado la vida entera poniendo palabras en boca de otros: mediador entre lenguas, entre mundos, entre autores que nunca se miraron a los ojos sin alguien como él en medio. Invisible por oficio. Imprescindible por necesidad".

La obra, que pone el foco "en quienes hacen posible la circulación cultural, social o creativa sin ser reconocidos", está protagonizada por Pepe Zapata y dirigida por Ignasi Camprodón.

Finalmente, el domingo 18 la clown Maite Guevara traerá al escenario vizcaíno el espectáculo '¡Ahora!', recomendado para mayores de 12 años. En él, presenta a su alter ego Martina, "un personaje que desborda entusiasmo, capaz de enfrentarse a cualquier desafío y sortear todos los problemas con un resultado incierto".