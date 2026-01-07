Tecnimoem Care adquiere la firma vasca Ugari para reforzar su posición e el sector sociosanitario

Tecnimoem - TECNIMOMEN

Con esta compra, Tecnimoem Care alcanzará una facturación de 15 millones y una actividad internacional del 15% de sus ventas

BILBAO, 7 Ene. (EUROPO PRESS) -

Tecnimoem Care, grupo navarro especializado en soluciones técnicas y equipamiento para el ámbito sociosanitario, ha adquirido la firma vasca Ugari Geriátrica, S.L., con sede en Euskadi. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación del grupo navarro, tras la entrada de Stellum Growth en su accionariado en 2023.

Según ha informado en un comunicado Tecnimoem Care, Ugari Geriátrica "cuenta con una sólida trayectoria en la comercialización de productos y soluciones para el cuidado y la asistencia a personas dependientes". Fundada en 1999, está especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones para el ámbito sociosanitario, "con un foco específico en la seguridad, la movilidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas dependientes".

La compañía cuenta con una "posición reconocida" en el mercado debido a un catálogo de soluciones de no sujeción, ayudas técnicas y equipamiento adaptado, así como por su "amplio conocimiento de las necesidades de centros, profesionales y usuarios finales".

Por su parte, Stellum Growth I cuenta con un portfolio de ocho compañías, entre las que se encuentran Uvesco, Bilper, Aiblu y EPER, además de Tecnimoem Care.

COMPLETAR LA OFERTA

La incorporación de Ugari permite "ampliar y complementar" la oferta de Tecnimoem Care, y "reforzar su presencia en el segmento sociosanitario", así como "avanzar en la configuración de un grupo con una propuesta de valor más completa y especializada".

Con la adquisición de Ugari, Tecnimoem Care alcanzará una facturación de 15 millones de euros, con una actividad internacional que representará cerca del 15% de las ventas del grupo. La integración se llevará a cabo "garantizando la continuidad del negocio, del equipo y de la marca Ugari", y mantendrá "su identidad y especialización", aprovechando las sinergias comerciales y operativas dentro del grupo.

El director General de Tecnimoem Care, Enrique Barragán, cree que Ugari es "una marca con una trayectoria sólida y una propuesta muy alineada" con la forma su forma fe "entender el sector" y permite a la compañoa navarra "seguir creciendo y reforzar" su oferta para clientes y profesionales del ámbito sociosanitario.

Por su parte, el gerente de Ugari, Igor Abraham Bengoa, ha manifiestado que "la integración en el grupo Tecnimoem Care" refuerza la posición de la empresa vasca y le da "la oportunidad de generar un crecimiento continuado, gracias a las sinergias que surgen en la combinación de ambas empresas".

Afianza Asevi Asesores ha sido la firma encargada de asesorar a Ugari en la operación, mientras Cruces Torres ha realizado el asesoramiento legal de la parte compradora. PKF Attest se ha hecho cargo de las 'Due Diligence'.