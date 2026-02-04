Tekniker exhibirá en la BIEMH "el futuro de la fabricación avanzada" a través de demostradores

Tekniker. - TEKNIKER

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Tekniker, con sede en Eibar (Gipuzkoa), exhibirá en la Bienal de Máquina Herramienta (BIEMH), del 2 al 6 de marzo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), "el futuro de la fabricación avanzada a través de diferentes demostradores".

En un comunicado, el centro tecnológico Tekniker, miembro de la alianza Basque Research and Technology Alliance (BRTA), ha explicado que aprovecharán su presencia en la próxima edición de la BIEMH 2026 para mostrar algunos ejemplos de "cómo la investigación tecnológica puede pasar del laboratorio a la fábrica".

La presencia de Tekniker en la feria estará vinculada a diferentes demostradores que abarcan "las nuevas capacidades de las tecnologías cuánticas, la flexibilidad de la robótica colaborativa, la importancia de la digitalización, y las funcionalidades que ofrece la electrónica impresa en sustratos no convencionales".

De las tecnologías que llevará el centro a la BIEMH, ha destacado "la sensórica cuántica, una de las áreas principales de I+D vinculadas a las tecnologías cuánticas". Tekniker presentará "un innovador sistema con potenciales aplicaciones en salud o navegación autónoma".

Tekniker acompañará este sistema de sus capacidades en computación cuántica, que ya están siendo implementadas en proyectos ligados al sector metalúrgico o la industria energética. En paralelo, el centro exhibirá una célula de robótica colaborativa que cuenta, por un lado, con un sistema de visión y agarre inteligente que permite al robot identificar y manipular piezas de forma autónoma y realizar tareas de clasificación.

Por otro lado, la solución incorpora un equipo de metrología capaz de verificar las dimensiones de componentes complejos, integrando el control de calidad directamente en el flujo de trabajo sin necesidad de trasladar las piezas a laboratorios especializados.

Además, el centro mostrará, en el ámbito de materiales y superficies funcionales, distintos demostradores que muestran el proceso de diseño e integración de electrónica impresa en sustratos no convencionales.