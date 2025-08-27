Tellado llama "trampantojo" al PNV porque es "el sanchismo a la vasca" e insta a "castigarle" con el apoyo al PP

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha llamado "trampantojo" al PNV al considerar que es "el sanchismo a la vasca" y ha emplazado a "castigarle" con el apoyo al PP como alternativa.

En un acto celebrado en San Sebastián para abrir el curso político de los populares guipuzcoanos, Tellado ha instado a señalar "a todos los que están apoyando hoy la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez", entre los que ha situado al "ese gran trampantojo que se llama PNV".

A su juicio, los jeltazles "van de moderados, de gestores, de representantes del centro derecha en Euskadi, pero no son más que la muleta más dócil de Pedro Sánchez". "No son más que un socio más de los que apoyan a Pedro Sánchez, un gran engaño", ha dicho.

Según el dirigente del PP, "cada ataque de Sánchez a la igualdad, al Estado de Derecho y al bolsillo de los españoles, ha venido siempre avalado por el PNV".

Miguel Tellado ha explicado que conoce los que molestan sus críticas y su presencia en Euskadi al PNV y ha añadido que es porque los populares les dicen "las verdades". "¿Les molesta más eso?, ¿les molesta más que les digamos cuál es su papel en estos momentos que cualquiera de los delitos o tropelías que cometen desde el Partido Socialista o desde el entorno de Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

Según ha reiterado, si les molesta sus palabras, es porque los populares "ponen encima de la mesa las verdades que le enfrentan a su propio electorado". "Ya está bien de que el PNV acuda a los votantes de centro-derecha pidiéndoles el voto aquí, en el País Vasco, para luego comportarse como un partido más de izquierdas, utilizando el apoyo del votante moderado de centro y de centro-derecha para convertirlo después en los apoyos necesarios para los gobiernos más radicales que nunca ha tenido nuestro país", ha advertido.

El secretario general del PP ha acusado partido que lidera Aitor Esteban de "formar una entente" con Pedro Sánchez "que perjudica a todos los españoles y a los vascos también", y que "no es más que un trueque de poder".

"Tú me mantienes en el poder, en las instituciones vascas, y yo te mantengo en la Moncloa, aunque lideres el gobierno y el proyecto político más dañino y corrupto de la historia democrática de España", le ha recriminado.

Según Tellado, "esa es la filosofía que hoy maneja el partido de Aitor Esteban, un simple trueque de poder". "Ese es el pacto, esa es la componenda y esa es la triste realidad", ha apuntado.

A su juicio, a la formación jeltzale "solo le importa conservar el poder" y que "Sánchez no acabe de cambiarles por Bildu, que es su principal temor". Es por esta causa, ha indicado, por lo que "se mantienen dócilmente a su lado". "Son el sanchismo a la vasca. Poder a toda costa y no importa nada más. En el fondo son iguales", ha manifestado.

El dirigente del PP ha afirmado que la obligación de su partido es "desenmascarar" al PNV y "ofrecer una alternativa a los ciudadanos que no quieren continuar por esa deriva". "Debe llegarles el castigo. Al socialismo pero también a los nacionalistas vascos que mantienen a este gobierno. Y solo puede hacerse a través del crecimiento político y electoral del PP vasco", ha concluido.