Las temperaturas superan los 37 grados en las estaciones de Zambrana y Arkauti en Álava

Helado - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de medición de Zambrana (Berantevilla) y Arkauti (Vitoria) han registrado este martes una temperatura máxima de 37,4 y 37,2 grados, respectivamente. Además, en la de Etura (Barrundia) se han medido hasta 36,8 grados y en la de Nanclares (Iruña de Oca) 36,7 grados, según los datos del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Por zonas, las máximas se han anotado en esta jornada en el Eje del Ebro, con 36,7 grados, seguida de la zona de transición, con 35,5 grados, y la zona cantábrica interior, con 31,8 grados. En la costa, por su parte, los valores se han quedado en 27,9 grados de media.

Para este miércoles, está previsto activar a mediodía y hasta las ocho de la tarde el aviso amarillo por temperaturas muy altas. Se esperan máximas que podrían rondar los 36 grados en el eje del Ebro, los 27 grados en la zona costera, los 30 grados en la zona cantábrica interior y los 33 grados en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada, habrá aviso amarillo por persistencia de temperaturas altas ya que se prevé que los valores no bajen de 17 grados en la zona de transición, los 18 grados en la zona del eje del Ebro, los 21 grados en la costa y los 20 grados en la zona cantábrica interior.