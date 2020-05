La temporada de playas de Gipuzkoa comenzará 1 de julio y el 15 de junio el servicio de socorrismo

Las estancias en la playa serán de un máximo de 2 o 3 horas, para "evitar aglomeraciones y dejar que otros puedan usarlas"

SAN SEBASTIÁN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Playas de Gipuzkoa ha acordado que la temporada de playas comenzará este año en el territorio histórico el 1 de julio con todos los servicios acordados, aunque el de socorrismo se garantizará desde el 15 de junio.

En un comunicado, el departamento de Medio Ambiente de la Diputación foral de Gipuzkoa ha informado de que este lunes ha reunido a la Mesa Territorial de Playas por vía telemática para analizar las buenas prácticas de uso de las playas en Gipuzkoa en la situación de pandemia por el covid-19, una vez conocida la Orden del Ministerio de Sanidad del Gobierno central y analizados los criterios sanitarios para la apertura y uso de las playas del Gobierno Vasco.

El diputado foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha destacado "el consenso de todos los ayuntamientos y de la Diputación en las condiciones de apertura y los servicios a prestar en las playas guipuzcoanas".

En este encuentro se ha determinado que el departamento de Medio Ambiente de la Diputación realice una campaña para informar a la ciudadanía de las normas y precauciones para hacer un uso responsable de las playas junto con los ayuntamientos.

Para ello, el departamento ha presentado una información unificada que será distribuida en cada una de las playas mediante cartelería, megafonía u otros medios y también a través de los medios de comunicación, páginas web y redes sociales.

En el encuentro han tomado parte, además de Asensio, los alcaldes de Hondarribia, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba y Mutriku; y la concejala de Espacios Públicos de San Sebastián, Marisol Garmendia.

Asensio ha dado cuenta de que las medidas y pautas a tomar en cuenta para el buen uso de las playas guipuzcoanas frente al coronavirus han sido reunidas en un decálogo.

"Su finalidad es reforzar los mensajes a la ciudadanía sobre el uso sanitariamente responsable de las playas, medidas de distanciamiento social, sobre equipamientos y servicios, y de limpieza y desinfección", ha explicado.

MEDIDAS

Entre las medidas acordadas, Asensio ha destacado que "antes de acudir a los arenales, los ciudadanos deberán asegurarse de no tener síntomas compatibles con el covid-19 y en caso de tenerlos, no deberán ir a la playa".

Además, antes de acceder a una zona de baño próxima, deberán informarse de las condiciones de uso, acceso y aforos y planificar estancias más cortas en la playa (un máximo de 2-3 horas), "para evitar aglomeraciones y dejar que otros ciudadanos puedan hacer uso de las mismas".

"En las zonas de baño se deberá respetar la señalización de accesos y sus sentidos de subida y bajada, también habrán de respetarse los aforos, se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de manos, no se compartirán toallas, habrán de respetarse las normas y recomendaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, no se podrán usar las fuentes de agua y no se recomienda el uso de las áreas de juegos infantiles", ha añadido Asensio.

El diputado foral ha recordado que "el papel activo y responsable de la ciudadanía es fundamental para el buen uso de las playas y zonas de baño". "Únicamente con una ciudadanía sensibilizada e informada de los riesgos derivados de la pandemia, que decida protegerse a sí misma y a los demás, siguiendo las recomendaciones sanitarias y las normas de uso que en cada playa se establezcan, será posible minimizar la transmisión del virus", ha defendido.

EQUIPAMIENTOS

En lo que a los equipamientos y servicios se refiere, ha subrayado que "es un potencial foco de contagio por contacto y que, por ello, es recomendable que se mantenga solamente lo imprescindible y que se extreme la desinfección y limpieza".

"Se extremará la limpieza y desinfección de las papeleras; se recomienda la eliminación de hamacas, toldos y sombrillas proporcionados por los servicios de la playa, etcétera", ha puntualizado.

También se llevarán a cabo una serie de medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipamientos, y se efectuarán medidas de protección de los trabajadores, estableciendo un protocolo.