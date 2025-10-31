El tenor Ilker Arcayürek y el pianista Malcolm ofrecerán en Bilbao un recital dedicado a Clara y Robert Schumann

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenor Ilker Arcayürek y el pianista Malcolm Martineau ofrecerán el próximo 4 de noviembre en el teatro Arriaga de Bilbao un recital dedicado a Clara y Robert Schumann.

Según ha informado el teatro municipal, el concierto, celebrado en colaboración con la Fundación Juan March de Madrid, inaugura la cuarta edición del ciclo Lied Arriagan, que tendrá continuidad en el primer semestre del próximo año.

El primer recital de la presente edición se celebrará el próximo martes, a las 19.30 horas, protagonizado por el tenor turco, criado en Viena, Ilker Arcayürek, y el pianista escocés Malcolm Martineau. Arcayürek y Martineau llegan al Arriaga para ofrecer "una velada musical dedicada al repertorio liederístico de Clara y Robert Schumann".

En el programa destacan la interpretación del "bello, profundo y dramático" Lieder, op. 12 de Clara, con textos de Rückert, Heine y Geibel; y la de Dichterliebe, op. 48, de Robert Schumann, "basado en poemas de Heinrich Heine, que narra un amor no correspondido con una progresión emocional que va de la esperanza a la desolación".

Esta actuación supone el debut en el Arriaga de Ilker Arcayürek, "un cantante aún no muy conocido por estos lares, pero que es ya toda una realidad en el circuito internacional".

Arcayürek, que destaca por "su refinado fraseo y la emotiva intensidad de sus conciertos", fue ganador del Concurso Internacional de Canto de la academia alemana Hugo Wolf, y también finalista del Cardiff Singer of the World 2015 ademá de New Generation Artist de la BBC Radio 3.

Malcolm Martineau, ya participó en la última edición del ciclo Lied Arriagan el pasado mes de enero, en el que, según el Arriaga, "demostró su pericia a las teclas acompañando a la cantante Irene Mas Salom". El pianista, habitual del Carnegie Hall, el MET de Nueva York o la Royal Opera House de Londres, vuelve así a visitar Bilbao, esta vez acompañando al tenor turco.