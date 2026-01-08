El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, cantará con Orfeón Donostiarra en la izada de la Bandera de San Sebastián

El tenor Xabier Anduaga y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, en la balconada de la plaza de la Constitución donde el día 19 se izará la bandera de la ciudad. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven tenor donostiarra Xabier Anduaga, que el próximo 20 de enero, Día de San Sebastián, recibirá el Tambor de Oro de este año, cantará junto al Orfeón Donostiarra en la izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución, que da inicio a 24 horas de fiesta en la capital guipuzcoana, cuando se cumplen cien años de esta tradición.

En rueda de prensa en el edificio municipal de la plaza de la Constitución, desde donde cada 20 de enero a las 00.00 horas se iza la bandera de la ciudad, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, acompañado de Anduaga, ha presentado la conmemoración del centenario de la izada de la bandera de la ciudad que tendrá lugar bajo el lema o "grito de fiesta", 'Bagera! 100 urtez beti alai'.

Insausti ha señalado que "una comunidad tiene sus costumbres, sus maneras de celebrar las cosas, sus tradiciones" que nos "moldean y dan forma como sociedad" y que en el caso de San Sebastián, además, "hemos sabido pasar de generación en generación". "Costumbres que no se dan de un día para otro, que requieren repetición y aceptación" y que "nunca son impuestas, sino que nacen de lo sencillo y lo genuino", ha indicado.

"Si existe algo en esta ciudad que refleja muy bien eso es nuestra cultura, nuestras formas de celebrar las cosas y sobre todo las fiestas", entre ellas, "la más querida y popular, la de la Tamborrada", ha incidido.

El alcalde ha subrayado que esta edición de la fiesta donostiarra va a ser "muy especial", porque se conmemora el centenario de la izada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución tal y como la conocemos hoy. "Hasta entonces, cada tamborrada izaba una bandera en su sociedad", ha indicado, para añadir que en 1924, 1925 y ya de forma oficial el 19 de enero de 1926 el Ayuntamiento elaboró un programa festivo que incluía fuegos artificiales, toro de fuego y un cartel luminoso en la plaza de la Constitución, en el que se podía leer 'Viva San Sebastián', donde las tamborradas que existían acompañadas de txistularis interpretaban la Marcha de San Sebastián de Raimundo Sarriegui.

Desde entonces, "celebramos la comunidad, lo que somos, nuestras raíces y el sentimiento que nos une en un ambiente de fiesta", ha recordado. "La tradición se ha renovado año tras año, adaptándose a cada generación, pero sin perder su significado profundo: buen humor, comunidad, identidad, música, igualdad, tolerancia y convivencia", ha incidido.

En este contexto, ha señalado que, junto al lema de este año, se ha elaborado un logotipo conmemorativo, representando el número 100 y la bandera de San Sebastián y el artista donostiarra Roskow ha hecho un cartel para la fiesta en el que puede verse la izada de la plaza de la Constitución. La tradición de los carteles de la Tamborrada se perdió en la década de los ochenta y el Ayuntamiento la retomó el pasado año.

Además, se repartirá un pin o insignia del centenario entre todos los participantes de la Tamborrada, con 23.000 adultos y 5.000 niños participantes, y las piezas musicales de la fiesta donostiarra, copuestas por Sarriegui, han sido grabadas con la txaranga Joselontxos, a fin de conservar el patrimonio musical y servir de herramienta en los ensayos o para quien quiera aprender a tocarlas.

Insausti también ha avanzado que a partir del día 10 de enero se difundirán en redes sociales vídeos cortos "para acompañar la cuenta atrás" hasta la fiesta, donde se visualizan personas, momentos y emociones que forman parte de la Tamborrada.

El plato fuerte lo pondrá Anduaga, Tambor de Oro 2026, que cantará junto al Orfeón Donsotiarra durante la izada de la bandera en la plaza de la Constitución la 'Marcha de San Sebastián', bajo la dirección de Juan José Ocón.

"UN REGALO"

El tenor donostiarra ha explicado que para él es "un regalo" recibir el Tambor de Oro de la ciudad que le ha visto nacer y dar sus primeros pasos como artista. "Nunca pensé que pudiera recibirlo", ha confesado.

Anduaga ha incidido en que se trata de "un honor y un absoluto privilegio" que ha querido "devolver" a la ciudad, de la forma que sabe, "cantando". "No es un momento de lucimiento, sino de vivir con Donostia uno de los momentos más importantes de mi vida", ha explicado.

Así ha invitado a "toda la gente a cantar y disfrutar" con él y hacerlo, además, junto al Orfeón Donostiarra que es su "casa" y sus "amigos", quienes le han visto "crecer".