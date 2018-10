LAST TOUR

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

'The Michael Nyman Band' actuará el 27 de septiembre en Bilbao en un concierto organizado por 'Shows On Demand' y 'Last Tour', tras las peticiones recibidas en la plataforma digital "que solicitaban disfrutar del célebre compositor inglés junto a su banda en diversas localidades", según la promotora.

El "gran éxito" de 'The Michael Nyman Band' en sus actuaciones durante el último año en varias ciudades españolas como Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga o Barcelona, ha sido la causa que ha originado, según Last Tour, este movimiento por parte de los seguidores de este género musical "al ver que la prestigiosa compañía no iban a pasar por sus ciudades".

'Shows On Demand' es una plataforma digital en la que cualquier usuario puede promover la celebración de un concierto de su artista favorito en su ciudad. Si la propuesta logra el apoyo suficiente por una cantidad numerosa de público, Shows ON Demand contacta con el artista para fijar una fecha y realizar el show.

En este caso, 'The Michael Nyman Band' ha accedido y actuará en Bilbao el 27 de septiembre en el Palacio Euskalduna. Las entradas se acaban de poner a la venta.

Michael Nyman es "uno de los compositores más innovadores y célebres del Reino Unido" y, además, es director de orquesta, pianista, escritor, crítico musical, musicólogo, fotógrafo y cineasta.