Tiempo bastante tranquilo por la mañana este miércoles, pero terminará con lluvia casi generalizada

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BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi tiempo bastante tranquilo de mañana, pero terminará con lluvia casi generalizada y viento más intenso.

Por la mañana podrían escaparse algunas gotas, especialmente en la mitad sur, pero a partir del mediodía irán llegando precipitaciones desde el sur que acabarán afectando también a puntos de costa.

El viento seguirá soplando de componente sur, pudiendo intensificarse el viento del sureste por la noche; en la costa podría girar a componente este. Las temperaturas bajarán un poco, aunque todavía rondarán los 20-22 ºC de máxima en el norte y los 15-17ºC en el sur.