Tiempo desapacible e invernal, con lluvia a últimas horas, este viernes en Euskadi

Oleaja - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo desapacible e invernal, especialmente a partir del mediodía, con lluvia a últimas horas y descenso de las temperaturas máximas.

A primeras horas todavía soplará el viento del suroeste, pero a lo largo del día girará a oeste-noroeste y se intensificará, con rachas muy fuertes.

También volverá la lluvia, que se extenderá de oeste a este y será más persistente durante la tarde y la noche. Es posible que se produzcan tormentas, que podrían dejar algo de granizo. La cota de nieve bajará y se situará en torno a los 1.000 metros a últimas horas del día.

Las temperaturas máximas bajarán y no superarán los 13 grados en la costa y los 9 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 grados en el interior y los 8 grados en la costa.