Tiempo estable y ambiente plenamente veraniego para este lunes en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes tiempo estable y ambiente plenamente veraniego. Tras algunas nieblas y nubes bajas de primeras horas, el sol será el protagonista durante el resto de la jornada.

El viento soplará flojo y variable por la mañana, mientras que durante la tarde girará a norte y se intensificará ligeramente. Las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en la costa se mantendrán más contenidas. Será en el valle del Ebro donde hará más calor.