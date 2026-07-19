Tiempo estable y ambiente plenamente veraniego para este lunes en Euskadi

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Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 19 julio 2026 17:22
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BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes tiempo estable y ambiente plenamente veraniego. Tras algunas nieblas y nubes bajas de primeras horas, el sol será el protagonista durante el resto de la jornada.

El viento soplará flojo y variable por la mañana, mientras que durante la tarde girará a norte y se intensificará ligeramente. Las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en la costa se mantendrán más contenidas. Será en el valle del Ebro donde hará más calor.

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