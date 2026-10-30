Tiempo soleado sin cambios en las temperaturas este sábado en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 29 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi tiempo soleado. En el interior se formarán nieblas al comienzo, pero irá levantando a lo largo de la mañana. Es probable que aparezcan también algunas nubes bajas en la mitad norte.

Sin demasiados cambios en las temperaturas, tenderán a bajar un poco en algunos puntos. Soplará viento flojo y variable, por la tarde se fijará del norte y se intensificará, sobre todo en la mitad sur.