Tiempo soleado este viernes en Euskadi, con descenso de las temperaturas máximas

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 19 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo soleado, pero las temperaturas máximas descenderán un poco más y se mantendrán por debajo de los 30 ºC. Las temperaturas mínimas bajarán 4 o 5 ºC y serán frescas en puntos de la mitad sur.

Habrá nieblas y bancos de nubes bajas a primeras horas. El viento del suroeste al inicio, tenderá a soplar del norte en la vertiente cantábrica a lo largo del día.