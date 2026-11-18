Archivo - Nubes sobre Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi algunos chubascos de madrugada, pero a primeras horas de la mañana remitirá la lluvia y disminuirá la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso.

Al mediodía volverán a ir a más las nubes, aunque los claros no desaparecerán del todo, y durante la segunda mitad del día podría llover algo, sobre todo por la tarde y en la franja del litoral.

Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más bajas. El viento soplará del oeste o suroeste, todavía con rachas muy fuertes, especialmente en puntos de la mitad sur y de madrugada en el litoral.