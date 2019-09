Tim Willits, Premio Honorífico en la IX edición de Fun & Serious Festival

Publicado 03/09/2019 15:29:55 CET

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El veterano exdirector y copropietario de idSoftware, Tim Willits, será el segundo de los premios honoríficos de la novena edición de Fun & Serious Game Festival, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre en Bilbao, según ha informado la organización en un comunicado.

Willits, que en agosto anunció su nuevo cargo como Chief Creative Officer de la desarrolladora Saber Interactive, estará acompañado en el podio de premiados honoríficos por la compositora e intérprete Yoko Shimomura.

A sus 47 años, el nombre de Willits está inseparablemente vinculado a la franquicia Doom y Quake. De hecho, el estadounidense, licenciado en Computación y Negocios por la Universidad de Minnesota, se unió como diseñador a id Software en 1995 tras impresionar a los propietarios del estudio con el desarrollo y distribución gratuita en Internet de niveles para el mítico shooter. Varios de estos niveles los realizó en colaboración con su hermana Theresa Chasar.

La trayectoria profesional de Willits vinculada a id Software, que en 2009 fue adquirida por ZeniMax Media, incluye, además, el diseño de títulos icónicos como la saga de Quake Series y Doom 3, así como la dirección de Rage.

En id Software asumió el título de studio director en 2013, para guiar al estudio en la creación de títulos como el restart de Doom en 2016, Rage 2, Quake Champions y Doom Eternal, que saldrá a la venta este noviembre)

El director del festival Fun & Serious, Alfonso Gómez, ha destacado que entregar uno de los premios honoríficos "a un profesional del talento y excelencia de Tim Willits es un lujo". "Sus aportaciones en el desarrollo de mapas y niveles y su creatividad en célebres shooters que han marcado a generaciones de gamers lo han convertido en uno de los iconos claros en la historia del videojuego", ha subrayado.

Tim Willits se incorpora así a la nómina de premiados honoríficos de Fun & Serious que incluye nombres imprescindibles de la Historia del Videojuego, como Jeff Kaplan (Blizzard), Jade Raymond (Stadia-Google) Jordan Mechner (autor de Prince of Persia), John y Brenda Romero, Fumito Ueda (The Last Samurai), Yuji Naka (Sonic); Alexey Pajitnov (Tetris); Trip Hawkins (Fundador de EA) o el padre de Monkey Island,Tim Schafer.

Además de recoger su premio honorífico en Bilbao, Willits tendrá ocasión de encontrarse con los asistentes a F&S durante las VIT Talks que se celebran en el BEC.