Tony Rham presenta este martes en Vitoria-Gasteiz "Las meditaciones cotidianas" donde toca la crisis de atención actual

El escritor y docente Tony Rham - KAIRÓS

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y docente Tony Rham presenta este martes en Vitoria-Gasteiz su nuevo libro, "Las meditaciones cotidianas" (Kairós) donde analiza la actual "crisis de la atención" y cómo recuperarla a través de la meditación y el cultivo del conocimiento.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, con entrada libre hasta completar aforo, y cuenta con el patrocinio de la Diputación foral de Álava.

En el libro, el autor considera que la meditación es hoy más urgente que nunca porque la sociedad tecnológica actual está diseñada para captar y explotar tu atención el mayor tiempo posible. "Este es su modelo de negocio: secuestrar tu atención y rentabilizarla sin que seas consciente de ello", explica.

Rham entiende que "vivimos rodeados de prisas, distracciones, tareas y pantallas que consumen nuestra atención" y que, "en medio de esta vorágine, estamos olvidando lo esencial: vivir cada instante".

Con un lenguaje muy asequible Tony Rham invita al lector a "recuperar lo que nunca debió perder: la capacidad de mirar con atención y escuchar con presencia".

De esta forma, "a través de gestos sencillos que revelan lo invisible en medio de lo cotidiano" el lector "descubrirá que no hace falta retirarse a una montaña ni escapar del mundo para aprender a meditar".

Tras analizar el "grave problema actual de la atención y la confusión que rodea a la meditación y al autoconocimiento", cada capítulo de 'Las meditaciones cotidianas' "abre un sendero hacia el conocimiento de uno mismo mediante el silencio, la intuición, la creatividad, el aburrimiento, el asombro o la compasión".

El autor considera todos estos elementos y conceptos "caminos que siempre han estado ahí y han actuado como puentes entre lo visible y lo invisible, entre la vida que sucede y la que aguarda cuando la miramos con ojos atentos".

Así, "en un mundo donde el estilo de vida moderno deteriora gravemente la capacidad de atender la realidad", las meditaciones cotidianas recuerdan al lector algo esencial: "Si pierdes tu atención, pierdes tu humanidad y recuperarla, es el primer paso para volver a ti mismo", concluye.