El Torneo Zaramaga reunirá a 374 pelotaris en Vitoria-Gasteiz hasta el próximo mes de mayo

Presentación del Torneo Social Zaramaga

VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Social de Pelota de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz alcanza este año su edición número 51 con la presencia de 374 pelotaris, distribuidos en 187 parejas, en un calendario de partidos programado a partir del jueves y que ha reservado para las fechas del 17 y 21 de mayo la disputa de los partidos para proclamar a los campeones en sus diferentes categorías.

Los detalles del calendario de todos los partidos, que se disputarán en el frontón municipal de Zaramaga, se han desglosado esta mañana en una rueda de prensa en la sede de la Federación Alavesa de Pelota donde han estado presentes Ana López de Uralde, concejala de Deporte, Juanjo Rojo, director foral de deporte, Ane Ibáñez, presidenta de la Federación Alavesa de Pelota, José Miguel Pérez, presidente del Club de Pelota Zaramaga, y Leire Garai, responsable del torneo femenino.

López de Uralde ha indicado que el Torneo Social de Pelota de Zaramaga y el Torneo Femenino son unas competiciones que cada edición "incrementan el número de participantes y el nivel competitivo y son, al mismo tiempo, un símbolo de arraigo del barrio de Zaramaga y cita imprescindible para los aficionados que ven en el frontón de Zaramaga un punto de encuentro y reunión donde disfrutar además de los mejores pelotaris".

Como en anteriores ediciones, el campeonato reunirá a pelotaris de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, senior primera y senior élite para alcanzar los 374 participantes en las 187 parejas inscritas. La procedencia de los jugadores, además de Álava, será también de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, La Rioja y Aragón.

El inicio de la competición se celebrará este jueves para los pelotaris de las categorías senior masculino de primera y élite, y en las jornadas sucesivas empezarán a disputar sus partidos el resto de participantes encuadrados en las categorías masculina cadete y juvenil, mixtos escolares, alevines e infantiles.

TORNEO FEMENINO

Las últimas en entrar en acción serán las participantes en la octava edición del torneo femenino Zaramaga. Sus primeros partidos comenzarán el domingo 15 de febrero con las doce parejas de la categoría promesas, mientras las cuatro parejas inscritas en categoría élite saltarán a jugar al frontón de Zaramaga el jueves 7 de mayo.

El calendario de partidos se va a extender a lo largo de los próximos tres meses. Las jornadas del domingo 17 y jueves 21 de mayo se reservan para la disputa de las finales y conocer a los pelotaris que se alcen con la 'txapela' en sus respectivas categorías.

Estas finales contarán con la presencia de las cámaras de ETB para retransmitir los partidos y también se podrán ver a través del canal de Youtube del Club de Pelota Zaramaga.