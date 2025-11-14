Torres acusa a ELA y LAB de "vetar" el diálogo con la negativa a participar en sus contactos con sindicatos y patronal

VITORIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha lamentado la decisión de los sindicatos ELA y LAB de no participar en la ronda de contactos impulsada por su departamento, y ha denunciado, en referencia a ambas organizaciones, que "quienes hablan de vetos, los practican una vez más".

Torres ha respondido de esta forma, a través de un comunicado, al anuncio de ELA y LAB de que no participarán en esta ronda de reuniones por el rechazo del PNV y el PSE-EE a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para crear un Salario Mínimo Interprofesional propio para Euskadi.

El vicelehendakari segundo ha explicado que el objetivo de este encuentro era "tratar diversos temas que nos preocupan y que tienen relación con la creación de empleo de calidad". El consejero ha afirmado que "el mercado de trabajo vasco se enfrenta a múltiples retos para los cuales el diálogo y el acuerdo entre los agentes sociales y estos con el gobierno se convierten en imprescindibles".

DIALOGO ABIERTO

Además, ha explicado que en las reuniones celebradas con otros agentes, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo "ha tendido la mano a todas las organizaciones sindicales y empresariales con el objetivo de mantener un diálogo abierto y constructivo, fortalecer los espacios de concertación y facilitar el intercambio de propuestas en materia de empleo, relaciones laborales y desarrollo económico".

La negativa de ELA y LAB a sentarse en la mesa supone, según ha señalado, "un error y una decepción", y ha lamentado que "quienes hablan de vetos, lo practican una vez más". Por ese motivo, ha pedido a estos sindicatos, así como a Confebask, que "vuelvan a las mesas de negociación para avanzar conjuntamente en la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo económico de Euskadi".

Torres ha subrayado que "el diálogo y la cooperación son fundamentales para afrontar los retos que compartimos, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de la patronal". "Ahora más que nunca es imprescindible que todas las partes se escuchen y colaboren para encontrar soluciones a los problemas que importan y preocupan a la ciudadanía vasca", ha añadido.

El consejero ha indicado que "las puertas siguen abiertas para todos, porque solo con el diálogo, la participación y el compromiso de todos los agentes sociales podremos construir un futuro laboral y económico más justo y sólido". "Nuestro compromiso con el diálogo es firme; seguiremos trabajando con quienes quieran sumar, porque solo desde la escucha y la colaboración podremos seguir construyendo un país con más oportunidades y cohesión", ha manifestado.

En este sentido, ha anunciado que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo "continuará con su agenda de contactos y mantiene su disposición al diálogo con todos los agentes sociales", convencido de que "la suma de esfuerzos es la mejor vía para garantizar el bienestar y el progreso de Euskadi".