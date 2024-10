Torres considera "interesante" la propuesta de baja laboral "flexible", pero con la "máxima seguridad jurídica"

Se compromete a trabajar en un salario mínimo de convenio en Euskadi y cree "perfectamente asumible" un jornada de 37 horas y media para 2025

BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha considerado "interesante" la propuesta de crear una nueva baja laboral "flexible" que permita trabajar parcialmente, pero con la "máxima seguridad jurídica".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres se ha referido, de esta forma, al anunció de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de este pasado jueves avanzando su intención de abordar con los agentes sociales una reforma de las bajas laborales (la llamada "incapacidad temporal") para dar más flexibilidad a la hora de reincorporarse al trabajo en algunos supuestos y siempre desde "la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad".

Torres ha considerado "novedoso" el hecho de que alguien se pueda incorporar al trabajo estando de baja y lo ha equiparado a la jubilación flexible, que, según ha recordado, permite compatibilizar la jubilación con trabajar una serie de horas.

En su opinión, es una medida que "hay que estudiar en la mesa de diálogo social a nivel estatal". "Me parece novedoso, pero con toda la seguridad jurídica que se tendría que dar para que las personas tuvieran el derecho a estar de baja si así se estima un médico", ha insistido.

Según ha insistido, sería "algo que se tendría que estudiar" si los trabajadores estiman que "puedan incorporarse al mercado laboral no a jornada completa, sino a jornada parcial o trabajar unas horas compatibilizando con la enfermedad que tienen, pero siempre con la máxima seguridad jurídica para parte trabajadora".

Sobre el rechazo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las bajas flexibles porque "con la salud no se juega", Mikel Torres ha insistido en que "puede ser una medida interesante, como lo puede ser, la jubilación flexible", al tiempo que ha reiterado que "lo importante es mantener la seguridad jurídica del trabajador que está de baja y nunca perjudicar sus derechos".

ABSENTISMO LABORAL

Sobre el absentismo laboral, Torres ha reconocido que le preocupa que las bajas laborales en Euskadi superen la media española y ha remarcado que este asunto le preocupa "no solamente al Gobierno", sino "también a los agentes sociales" y, por ello, han empezado ya a trabajar en la mesa de diálogo social en la pasada legislatura.

En cualquier caso, ha señalado que las personas "no dejan de ir a trabajar voluntariamente, sino que no van a trabajar porque les permite un convenio y la ley y hay un profesional médico que te da la baja y te dice que no estás en condiciones de poder trabajar". Por eso, ha dicho que cuando se aborda el tema del "algo grado" de incapacidades laborales "hay que hablar con respeto de los profesionales médicos" y ha señalado la necesidad de analizar el motivo de estas cifras y ver "qué remedio podemos poner por parte del gobierno y de las empresas y los trabajadores".

Por otro lado, sobre la conflictividad en Euskadi ha dicho que, "más allá del número de huelgas que hay", que no cree que sea "tan importante", ha advertido de que hay "determinadas huelgas que tienen una incidencia social muy importante porque afectan a una población general, como puede ser en el día a día cuando hay una huelga de autobuses, en el servicio público de asistencia a domicilio o en los polieportivos".

Tras señalar que las huelgas "más importantes" tiene que ver con el sector público o con aquellos servicios que presta el sector público, Torres ha subrayado que "esa conflictividad laboral no quiere decir que haya muchas huelgas, sino que las que hay tienen una incidencia importante".

Por ello, ha trasladado a los sindicatos que llegar a la huelga "tiene que ser el último extremo", al tiempo que ha dicho que hay que "estar vigilando" que se cumplan los derechos de los trabajadores porque, según ha reocnocido, "muchas veces las contratas no cumplen" con lo recogido en los contratos que se licitan. y "muchas veces las huelgas son necesarias".

SALARIO MÍNIMO VASCO

En relación al salario mínimo interprofesional vasco que plantean ELA y LAB con una cuantía de entre 1.600 y 1.800 euros, Torres ha precisado que determinar la cifra "forma parte de un análisis económico en el cual entran muchos factores".

Según ha explicado, "más que un salario mínimo interprofesional" le gustaría hablar de "un salario mínimo de convenio". Además, ha considerado que tiene que ser "un acuerdo interprofesional entre la parte social, los sindicatos y la parte empresarial".

En esa línea, se ha comprometido a propicar los encuentros para poder empezar a trabajar en la posibilidad de que puede haber un salario mínimo de convenio en Euskadi.

"La cifra la tendremos que determinar analizando muchos factores económicos y, especialmente también, por acuerdo entre los agentes sociales y por supuesto empresariales", ha insistido, para recordar que Euskadi tiene competencia para establecer un salario mínimo "a través de un acuerdo interprofesional, siempre y cuando ambas partes, la parte social y la parte empresarial estén de acuerdo".

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

En cuanto al debate sobre la reducción de la jornada laboral, ha considerado que "los métodos productivos, los métodos de trabajo, son cada vez más eficientes y, por tanto, se puede reducir la jornada laboral y, además, se ha visto que se mejora la productividad". Por ello, cree "perfectamente asumible" el reducir la jornada laboral para este año a 38 horas y media y para el 2025 a 37 horas y media.

El consejero ha recordado que desde el Gobierno Vasco están trabajando en un proyecto que "no es reducir la jornada a cuatro días, sino reducir la jornada laboral para que las empresas puedan adaptarla de la forma que quieran y con el acuerdo con los trabajadores para intentar ser mucho más productivos" lo que, a su entender, "va a redundar mucho en la salud laboral de los trabajadores y en la productividad de las empresas".

En cuanto a la relación con ELA, Torres ha reiterado que "su silla va a estar siempre dispuesta en la mesa de diálogo social" porque, aunque "vamos a tener bilateralidad y la interlocución va a estar abierta, los acuerdos verdaderos, los que realmente surten efecto, los que realmente son eficaces, son los que se acuerdan por mayoría en la mesa de diálogo social".

"Ojalá podríamos recuperar su presencia, sé que es complicado, sé que es difícil, pero mi puerta siempre va a estar abierta y su silla va a estar ahí para que se puedan sentar cuando lo estimen oportuno", ha afirmado.

PREVISIONES ECONÓMICAS

Por otro lado, sobre las previsiones económicas para 2025, Torres ha recordado que ya adelantaron que se va a cumplir lo que habían previsto" y ha destacado, en relación a los índices de desempleo y la ocupación, que "vamos muy bien en Euskadi".

"Estamos en una situación buena, con buena base y eso hace que tengamos expectativas positivas, pero la situación geopolítica que existe en el mundo hace que se pueda truncar en cualquier momento y estamos preparados para ello", ha dicho.