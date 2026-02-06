Torres dice que ELA y LAB "no buscan el acuerdo" sino "plantearle la primera huelga general" al Gobierno Vasco

Archivo - El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres - JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Trabajo, Mikel Torres, ha afirmado que no comparte la convocatoria de huelga general para el 17 de marzo por parte de ELA, LAB y otros sindicatos, dado que el hecho de que se trate de una movilización anunciada "en diferido", con varios meses de antelación, demuestra que quienes la impulsan "no quieren un acuerdo" sobre un salario mínimo propio para Euskadi, sino que su objetivo es "plantearle la primera huelga general" al Gobierno Vasco.

Torres ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una interpelación de EH Bildu sobre el debate en torno al establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) específico para Euskadi.

El parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha acusado al Gobierno Vasco de situarse "en una hipotética equidistancia" en este debate, "como si unos y otros, una parte y otra parte, fueran iguales, como si las responsabilidades de ambas partes y sobre todo su actitud fueran iguales".

Rodríguez, no obstante, ha reprochado al consejero de Trabajo que "eso no es neutralidad", sino "situarse del lado del más poderoso, en este caso, del lado de la patronal". Además, ha defendido que la huelga general convocada por los sindicatos para el 17 de marzo es la respuesta al "bloqueo", por parte de Confebask, de la posibilidad de establecer un SMI vasco.

El consejero ha recordado que la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional por ley "es una competencia del Estado", por lo que "generar expectativas sobre una capacidad normativa que no se ajusta al marco competencial real no ayuda a mejorar hoy las condiciones de vida de la gente".

Mikel Torres ha aludido también a la reciente decisión sobre este asunto adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha desestimado la demanda de ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para negociar un acuerdo interprofesional con el fin de fijar un salario mínimo para los trabajadores de Euskadi.

El consejero ha señalado que esta sentencia "vuelve a evidenciar los límites de trasladar al terreno judicial lo que es, ante todo, un ámbito propio del diálogo social". Por ese motivo, se ha reafirmado en que "la judicialización de las relaciones laborales no es la vía adecuada".

"Los salarios y las condiciones de trabajo se fijan de forma sólida cuando nacen del acuerdo entre quienes generan el empleo, que son las empresas, y quienes sostienen el empleo, que son los trabajadores", ha indicado, para subrayar a continuación que "el acuerdo entre sindicatos y patronal debe ser el camino".

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

Torres ha precisado que este es "el modelo que mejor ha funcionado históricamente en Euskadi y el que ofrece mayor estabilidad, seguridad jurídica y adaptación a la realidad de cada sector".

"Euskadi ya dispone de una herramienta potente, real y plenamente ajustada a un marco competencial, que es la negociación colectiva", ha manifestado el consejero, que ha señalado que defender esta fórmula "no es renunciar a mejorar los sueldos", sino que supone "apostar por el instrumento que mejor resultado puede ofrecer en nuestro contexto".

También ha explicado que, "frente a debates jurídicos largos y inciertos, el diálogo social es la vía útil, la vía práctica, la vía responsable y coherente" con las competencias de Euskadi. El consejero se ha comprometido a "trabajar conjuntamente para fortalecer ese modelo vasco de relaciones laborales", y ha criticado que, "mientras tanto", EH Bildu "sigue intentando la confrontación y la judicialización".

"EL CAMINO ERRÓNEO"

Asimismo, ha afirmado que, mientras "se siguen convocando huelgas con tres meses de antelación" por parte de algunos sindicatos, "no por toda la realidad sociolaboral de este país", el Ejecutivo vasco "va a seguir trabajando, acompañando, facilitando, generando espacios de confianza y promoviendo el diálogo".

Mikel Torres ha mostrado su "respeto" a la convocatoria de la huelga general, aunque ha afirmado que no la comparte porque "es el camino erróneo". En este sentido, ha denunciado que, "cuando te declaran una huelga en diferido a tres meses vista, eso quiere decir que no quieren ningún tipo de acuerdo".

"Tienen claro que quieren una huelga y que quieren, de alguna forma, plantearle la primera huelga general a este Gobierno Vasco", ha indicado. Torres también ha puesto de manifiesto que no se trata de una convocatoria "unitaria", dado que es "una huelga general al 50%".