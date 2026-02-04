Torres reivindica que el crecimiento económico se "asiente" sobre empleo de calidad como "factor de competividad"

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la jornada de presentación del nuevo número de la revista Ekonomiaz en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reivindicado que el crecimiento económico de Euskadi "se tiene que asentar sobre empleos de calidad" y no se puede "competir a costa de precarizar". En este sentido, ha subrayado que la calidad del empleo es "un factor de competitividad y una inversión a largo plazo", ya que las empresas que generan mejores condiciones laborales son "más resilientes".

Torres ha abierto este miércoles una jornada en Bilbao sobre 'Condiciones laborales y calidad del empleo', en la que se ha presentado el número 108 de la revista Ekonomiaz, editada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.

Representantes del ámbito institucional, académico y socioeconómico han asistido a esta jornada, en la que el vicelehendakari ha reivindicado "un país con más empleo digno, mejores condiciones laborales, más cohesión social, más justicia social y más oportunidades" y ha precisado que todo ello "forma parte de un proyecto que no se improvisa", sino que es uno de "los grandes ejes" de su Departamento.

Torres ha valorado que el mercado laboral vasco se encuentra en "máximos históricos", de manera que Euskadi ha cerrado 2025 con "más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social que nunca", lo que indica su "capacidad de resiliencia" en un marco internacional de "enorme incertidumbre".

Aunque se está "creando empleo" y las previsiones apuntan a que se seguirá haciendo "en los próximos meses y en los próximos años", ha advertido de que "la cuestión que realmente importa no es solo un tema únicamente cuantitativo, de cuántos empleos se crea, sino un aspecto cualitativo, qué tipo de empleo, con qué condiciones, con qué protección y con qué capacidad de generar trayectorias vitales estables y dignas".

Así, ha remarcado la importancia de "no competir a costa de precarizar" las condiciones laborales. "En Euskadi el crecimiento económico se tiene que asentar sobre empleos de calidad", ha subrayado.

El consejero ha defendido que la calidad del empleo no es "un coste", sino "un factor de competitividad y una inversión a largo plazo", ya que las empresas que generan mejores condiciones laborales "retienen mejor el talento, se adaptan mejor a los cambios, innovan con mayor rapidez y construyen relaciones laborales mucho más estables". "Y eso las hace más resilientes", ha remarcado.

También ha destacado que la calidad del empleo implica hablar de "estabilidad, salarios adecuados, salud laboral, igualdad de oportunidades, formación continua, conciliación y carreras profesionales", pero, sobre todo, "de dignidad en el trabajo".

El vicelehendakari ha defendido el concepto de "sostenibilidad integral del empleo", subrayando que un empleo de calidad es aquel que las personas "pueden mantener a lo largo de toda su vida laboral, sin quedar fuera del mercado por edad, por falta de formación o por condiciones de salud".

Con este objetivo, ha destacado, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo tiene en marcha políticas como el refuerzo del marco vasco de relaciones laborales, el impulso a la economía social, el fortalecimiento del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, las políticas activas de empleo más personalizadas a través de Lanbide y estrategias avanzadas en salud laboral e igualdad.

Asimismo, ha reivindicado el marco vasco de relaciones laborales, un modelo gracias al cual "Euskadi ha avanzado en acuerdos que en otros territorios resultan imposibles", con efectos en mejores salarios, más estabilidad y mejores condiciones laborales.

En palabras de Torres, "Euskadi parte de una base sólida", pero "no es suficiente" y, ante los nuevos retos y transformaciones, "no podemos quedarnos atrás". Además, ha advertido de que "las desigualdades siguen estando ahí", especialmente para quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.

"Necesitamos seguir avanzando, que cada empleo que se cree en Euskadi sea un empleo digno y de calidad, que cada persona tenga oportunidades reales, que cada empresa cuente con un entorno estable, saludable pero también competitivo, que sigamos construyendo entre todos un país que no deje a nadie atrás", ha reivindicado.

PONENCIAS

El ex presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi Tomás Arrieta ha sido el encargado de impartir la ponencia marco de la jornada y presentar el nuevo número de Ekonomiaz, y posteriormente han intervenido especialistas como Mariola Serrano, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto; Cristóbal Molina, catedrático de la Universidad de Jaén; y Mercedes Oleaga, directora de Organización de Orkestra-Fundación Deusto.

Entre otros temas, se han abordado cuestiones como la relación entre calidad del empleo, género y tiempo de trabajo; la gestión de la diversidad de edad en las empresas; y el vínculo entre empleo de calidad y competitividad.

El programa ha incluido además una mesa redonda sobre 'Condiciones de trabajo y empleo de calidad: retos reales y soluciones posibles', moderada por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, en la que se han contrastado diagnósticos y propuestas desde distintas miradas expertas. Finalmente, el viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, se ha encargado de clausurar la jornada.

Según ha explicado Tomás Arrieta, el nuevo número de la revista Ekonomiaz aborda de forma monográfica la calidad del empleo como base de una economía más cohesionada y sostenible.

La revista plantea un cambio de enfoque respecto a la visión tradicional centrada únicamente en la cantidad de empleo, defendiendo que las condiciones laborales -estabilidad, retribución digna, salud, conciliación, igualdad y formación- son factores estratégicos no solo para el bienestar de las personas trabajadoras, sino también para la competitividad empresarial y la solidez del tejido productivo.

Los artículos incluidos en la publicación analizan esta cuestión desde diversas perspectivas académicas, jurídicas y socioeconómicas. Se estudia la relación entre empleo de calidad y competitividad territorial en el País Vasco; el papel clave de la negociación colectiva en la mejora de las condiciones laborales; el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización en los derechos laborales; la gestión de la diversidad generacional; y las desigualdades de género, tanto en salarios como en pensiones, junto con su compleja relación con la productividad.

El número se completa con ensayos y colaboraciones que reflexionan sobre la evolución del modelo vasco de relaciones laborales, la formación como eje de adaptación a las nuevas transformaciones productivas y el fortalecimiento de un marco propio de negociación colectiva.

La revista subraya la necesidad de reforzar el diálogo social, modernizar la negociación colectiva y desarrollar políticas que integren eficiencia económica, cohesión social e igualdad.