Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir en Euskadi un salario mínimo de convenio.

Torres ha realizado esta reflexión tras el anuncio de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de convocar una huelga general en Euskadi y Navarra para exigir un SMI propio de al menos 1.500 euros en estas dos comunidades.

El consejero vasco ha mostrado, en primer lugar, su "respeto más absoluto" a la decisión de convocatoria de huelga porque es "un derecho constitucional" y, por tanto, tienen "todo el derecho las centrales sindicales a convocar una huelga y los trabajadores que así lo desean a secundarla".

No obstante, ha indicado que "indudablemente" el Gobierno vasco defiende la posibilidad de que pueda haber un salario mínimo de negociación colectiva.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco y, en concreto su Departamento, ha trabajado "desde el primer momento" en relación a este tema e incluso aportando al debate un informe sobre la realidad socioeconómica y sociolaboral de Euskadi. Ha apuntado que incluso el Ejecutivo autónomo ha planteado una horquilla para ese salario con ese estudio.

Según ha señalado, el Ejecutivo ha defendido que la forma para abordar este tema era "a través de sentarse a dialogar y a través de un acuerdo". Torres ha indicado que el Parlamento vasco se posicionó en contra de la forma en la que se quería llevar a cabo por estos sindicatos, en referencia al rechazo de la Cámara vasca a tramitar la ILP para que Euskadi pudiera fijar su propio SMI.

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento a que ambas partes -sindicatos y patronal- se puedan sentar porque el diálogo "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".

A su juicio, las formas "no son las mejores" porque cree que el "diálogo tiene que estar por encima de cualquier proceso de huelga", más cuando hay "posibilidades en Euskadi de poder realizarlo", ya que en el País Vasco hay "mucha experiencia" en llegar a acuerdos a través del diálogo.

"Yo creo que las formas no son las adecuadas, aunque por supuesto un respeto total al derecho de huelga", ha manifestado. Ante la cuantía planteada por los sindicatos, cree que "no tiene tampoco ningún tipo de trasfondo, de análisis serio" y ha apuntado que en su informe sí había un "informe serio" de las razones para plantear esas cuantías y que suponía entre un 7 y un 17% del coste de la vida.

Por otra parte, ha apuntado que tampoco se está ante el "verdadero" problema del mercado laboral en Euskadi porque solo afectaría a un 3% de los trabajadores. En este sentido, Torres ha señalado que había otra serie de cosas en las que tenían que trabajar en el mercado laboral vasco y sobre las que, a su juicio, se podrían debatir en ese proceso de diálogos.

MANO TENDIDA

"Así que dejar por supuesto esa mano tendida, el diálogo es la solución y por tanto ese es un poco el mensaje del Gobierno vasco", ha apuntado.

Cuestionado por si cree que se puede reconducir la situación antes del día de la huelga, ha asegurado que no es una decisión que dependa del Ejecutivo.

"Nosotros hacemos continuos llamamientos, hacemos propuestas para hacer soluciones intermedias. También tenemos un proceso judicial abierto de los agentes sociales contra Confebask, que también se dilucidará antes de esa huelga, que nos sorprende un poco que se anuncie con tres meses de antelación", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno vasco seguirá trabajando para que se puedan "sentar ambas partes y se pueda llegar a un acuerdo", que es, "como siempre han funcionado las cosas en Euskadi, con acuerdo y diálogo".