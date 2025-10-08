Un total de 10 empresas vascas de comercialización y transformación de pescado exponen sus productos en Conxemar

Participación de empresas vascas en la feria Conxemar de Vigo - ADRIAN IRAGO

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez empresas alimentarias vascas participan en el stand de Euskadi en Conxemar, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, que se celebra estos días en Vigo, según ha informado el Gobierno vasco.

Esta ciudad gallega acoge del 7 al 9 de octubre la 26ª edición de Conxemar, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, consolidada entre las cuatro más importantes del mundo.

El evento reúne a la totalidad del sector transformador, entre ellos, mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc.) y acuicultura.

En esta edición, 10 empresas alimentarias vascas participan dentro del stand Euskadi Basque Country, organizado por el Gobierno Vasco, a través de HAZI: Alkorta Food Solutions; Arrankoba; Comercial Alkorta Anaiak; Congelados Sorymar; Ederpesca y Derivados; Illargui; La Barajilla; Pescados Llorente; Txangu2 Gourmet; y UniportBilbao.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, y el director general de HAZI, Raimundo Ruiz de Escudero, han visitado este miércoles a las empresas vascas presentes en Conxemar y han destacado la importancia de su participación para reforzar la proyección internacional de la industria pesquera transformadora y alimentaria de Euskadi.

Esta participación, según ha destacado el Gobierno vasco, se enmarca en el Plan de Promoción 2025 de la Industria Alimentaria de Euskadi, que tiene entre sus objetivos apoyar la internacionalización de las empresas, potenciar su presencia en los mercados y dar visibilidad a la calidad y sostenibilidad de los productos vascos.

En el stand Euskadi Basque Country se pueden degustar productos del mar y derivados, alimentos congelados y listos para consumir, elaborados de forma artesanal combinada con tecnología avanzada para garantizar la máxima calidad.

La Feria Internacional Conxemar ocupa una superficie expositiva de 37.000 m2 y en esta edición reúne a más de 750 expositores de 46 países. Este evento, que en 2024 reunió a más de 27.000 visitantes, se trata de un "escaparate estratégico" para las empresas vascas que desean afianzar sus relaciones comerciales y establecer nuevos contactos con compradores estatales e internacionales.