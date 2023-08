Un total de 13 cortometrajes competirán por el Premio Nest The Mediapro Studio en el Festival de Cine de San Sebastián

Han sido seleccionados entre 421 trabajos en la XXII edición del encuentro de estudiantes de cine, la cifra más alta de la historia



SAN SEBASTIÁN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece cortometrajes competirán por el Premio Nest The Mediapro Studio en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre en la capital guipuzcoana. Han sido seleccionados entre un total de 421 piezas inscritas en la XXII edición del encuentro internacional de estudiantes de cine, la cifra más alta de la historia de la sección.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han destacado que 13 cortometrajes han sido seleccionados para la sección Nest entre 421 propuestas de 209 escuelas de 53 países, "lo que supone un récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián".

"Solo con respecto al año pasado, se ha registrado un aumento del 20% de propuestas inscritas procedentes de un 30% más de centros", han añadido las mismas fuentes.

Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo, las y los cineastas del presente y del futuro.

Además de un lugar para mostrar y prescribir cortometrajes, Nest constituye "un lugar de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público", han apuntado desde el certamen.

Por otro lado, diez estudiantes de diferentes ediciones del Máster de Guion The Mediapro Studio participarán en las actividades organizadas por Nest durante el Festival donostiarra, incluyendo proyecciones de los cortometrajes seleccionados, coloquios o clases magistrales a cargo de profesionales de la industria y de cineastas internacionales que presentan su película en alguna de las secciones a competición del certamen.

Asimismo, en virtud del acuerdo de colaboración del Festival con Mediapro el premio oficial de la sección Nest pasará a denominarse en esta XXII edición Premio Nest The Mediapro Studio.

En total catorce estudiantes de cine de Bélgica, Colombia, España, India, Japón, Lituania, México, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suiza se reunirán entre el 25 y 29 de septiembre en cinco jornadas en las que presentarán y proyectarán sus trabajos, asistirán a clases magistrales de cineastas y celebrarán encuentros con profesionales de la industria.

PREMIO

Un jurado, compuesto por una reconocida personalidad del ámbito cinematográfico y estudiantes de las escuelas seleccionadas otorgará un premio, dotado con 10.000 euros para el corto ganador, entre las trece películas dirigidas por once directoras y tres directores.

Desde su creación en 2002, Nest ha acogido a más de 1.000 jóvenes cineastas y más de 370 cortometrajes seleccionados, un centenar de clases magistrales y conversaciones con profesionales de la industria cinematográfica. Nest ha mostrado los trabajos de directores como Raven Jackson, Kiro Russo, Oren Gerner, Isabel Lamberti, Léa Mysius, Jerónimo Quevedo, Laura Wandel o Grigory Kolomytsev, que después han estrenado sus siguientes obras tanto en San Sebastián como en otros festivales del circuito internacional.

Asimismo, durante el encuentro de estudiantes se proyectarán en el Estudio de Medialab de Tabakalera, de forma ininterrumpida, todos los cortometrajes premiados en la historia de la sección. La entrada será libre.

Pasarán por Nest el cortometraje 'Amma ki katha' de Nehal Vyas (India); 'And the wind weeps' de Aulona Selmani (Suiza); 'Entre les autres' de Marie Falys (Bélgica); 'Garstka ziemi' de Izabela Zubrycka (Polonia); 'Kai a buvau Malalietka' de Severina Vaiciunaite (Lituania); 'Las estatuas' de Natalia García (México); 'Lo que los árboles sueñan' de Alfonso de Angoitia (México); 'Merci pour votre patience!' de Simon Van der Zande (Países Bajos); 'Pirsas' de Angélica María Torres (Colombia); 'Si pogués sostenir-me com ho fan els arbres' de Laura Valenzuela (España); 'Slimane' de Carlos Pereira (Portugal); 'Sombras nada más' de Kathy Mitrani (Colombia); y 'Tohiko' de Miharu Mori (Japón).