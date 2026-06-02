Un total de 13.066 estudiantes vascos se examinan de la PAU con "nervios", "pasión" y "dejando el móvil"

Imagen de la Prueba de Acceso a la Universidad. - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.066 estudiantes vascos se examinan desde este martes y hasta el jueves de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), "con nervios", "pasión, porque llevan mucho tiempo esperando este momento" y "dejando el móvil a un lado", según han recomendado algunos estudiantes.

Del total de alumnos, 12.114 son estudiantes de Bachillerato y 952 han completado un Ciclo Formativo de Grado Superior en Formación Profesional. A ellos se suman los 552 estudiantes de cursos anteriores que se presentan a asignaturas específicas para subir nota.

La PAU se desarrollará durante tres días, hasta el jueves día 4, en 41 tribunales, distribuidos en los tres campus de la EHU. La Prueba de Acceso a la Universidad consta de dos fases: acceso y admisión.

La fase de acceso tiene por objeto valorar la madurez y destrezas básicas del alumnado para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de grado y consta de cinco ejercicios, Lengua castellana y literatura; Lengua vasca y literatura, el examen que abrirá el martes la PAU 2026; Historia de España o Historia de la Filosofía; Primera Lengua extranjera; y la materia obligatoria de la modalidad de segundo de Bachillerato, según ha indicado la universidad pública.

Cada una de las materias se puntúa entre 0 y 10 y, como máximo, en esta fase se pueden obtener 10 puntos. Se considera que se ha superado la prueba cuando haya obtenido una nota igual o mayor a 5 puntos como resultado de la media ponderada del 60% de la nota media de Bachillerato o Ciclo Formativo y el 40% de la calificación de la fase de acceso, siempre que esta sea superior o igual a 4 puntos.

Junto a ella, la fase de admisión es de carácter voluntario y permite sumar hasta cuatro puntos adicionales. Cada estudiante se puede presentar a un máximo de cuatro materias y sólo se tendrán en cuenta si se obtiene una calificación igual o superior a cinco puntos. Para la admisión a un grado, se utilizarán las dos calificaciones que sean más favorables para el estudiantado.

Uno de los estudiantes que se enfrentan desde este martes a la prueba de acceso a la universidad ha reconocido que "no está muy nervioso, que "cuando se iba acercando la fecha "igual" lo estaba "un poco más", pero que en la mañana de este primer día está "tranquilo".

Preguntado sobre si tiene algún truco o consejo para otro compañero, ha asegurado que hay que intentar "dejar el móvil a un lado", "tampoco mucho más".

"CUESTA PONERSE" A ESTUDIAR

El alumno ha reconocido que "cuesta ponerse" a estudiar, ha recomendado acudir a la biblioteca como modo de evitar utilizar el móvil y ha afirmado que le gustatía estudiar Derecho y Relaciones Internacionales.

Otra alumna ha explicado que le gusta estudiar en silencio y "sin distracciones", que teme matemáticas o filosofía y que ha optado por Ingeniería de Diseño Industrial en Deusto.

Otra de las jóvenes que comenzaban a examinarse este martes ha reconocido los nervios pero ha asegurado que es algo para lo que se llevan "preparando todo el curso", por lo que "no merece la pena estar nervioso". Además, ha dicho que al final, "se pueden hacer dos cosas a la vez, estar a la calle y también estudiar". También ha recomendado "alejar el móvil" y ha reconocido que le gustaría cursar Psicología.

Otras estudiantes han admitido los nervios, pero, al mismo tiempo, han dicho estar tranquilas porque no necesitan nota de corte, mientras que otro compañero afirmado que están viviendo la experiencia "mucha pasión", porque llevan "mucho tiempo esperando a este momento". Ha admitido que cuenta con una aplicación que le bloquea el móvil, pero ha asegurado que "tampoco sirve de mucho", que "la cosa" es "ponerse" a estudiar con el objetivo, en su caso, de estudiar Ingeniería Industrial en San Mamés.