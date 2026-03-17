SMS para solicitar el consentimiento para recibir comunicaciones de Osakidetza a través de whatsapp. - IREKIA

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 144.743 personas han dado ya su consentimiento a Osakidetza para recibir comunicaciones a través de whatsapp, tras haber recibido un SMS informativo oficial en sus móviles, en el que se les invita a habilitar esta vía de comunicación.

A lo largo de esta semana, el Servicio Vasco de Salud seguirá enviando a los móviles un mensaje que facilita el acceso al formulario donde se puede otorgar dicha autorización.

Con esta iniciativa, incluida en el Plan de Gestión y Objetivos de Atención Priomaria 2026, y alineada con el Pacto Vasco de Salud, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco avanza en el proceso de transformación digital de Osakidetza, ofreciendo "una vía sencilla, cercana y accesible para mantener informada a la ciudadanía, sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y mediante una herramienta integrada en el día a día de gran parte de la población".

Así, con la puesta en marcha de Whatsapp, Osakidetza ofrece a la ciudadanía una vía de información "más directa, ágil y conectada" con los canales habituales de mensajería que utiliza habitualmente la población. Sin embargo, sin esta autorización expresa, no será posible recibir comunicaciones por WhatsApp.

El consentimiento puede otorgarse de manera sencilla a través del formulario habilitado en la web oficial de Osakidetza o también mediante una llamada telefónica al 945 00 65 00, en la que un sistema de respuesta interactiva guía a la persona usuaria durante el proceso. Este consentimiento podrá modificarse en cualquier momento utilizando las mismas vías.

De forma complementaria, Osakidetza está enviando un SMS informativo para facilitar el acceso directo al formulario de consentimiento. El envío SMS por parte de Osakidetza se está realizando a la población mayor de 18 años, y se desarrollará hasta el próximo viernes, 20 de marzo.

En este sentido, el Servicio Vasco de Salud recuerda que, en caso de recibir mensajes solicitando datos personales o con enlaces no oficiales, no se debe interactuar con ellos.

Los mensajes enviados a través de WhatsApp tendrán carácter exclusivamente informativo y estarán relacionados con contenidos generales de interés sanitario, como avisos, campañas, recomendaciones o recordatorios útiles para el cuidado de la salud. En ningún caso se incluirán datos clínicos ni información personal. Más adelante, Osakidetza incorporará el recordatorio de citas, que ahora realiza a través de SMS.