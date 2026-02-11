Un total 1.729 corredores se apuntan a las 210 plazas de la Underrun, la carrera por vías y túneles de Metro Bilbao

Archivo - Corredores participantes en la carrera nocturna en Metro Bilbao - METRO BILBAO - Archivo

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.729 corredores, un 44% más que en la anterior edición, se han inscrito para las 210 plazas de la tercera Underrun, la carrera por las vías y túneles de Metro Bilbao que se disputará la noche el 29 al 30 de marzo, según ha informado el suburbano.

Con motivo del 30 aniversario de Metro Bilbao, Underrun llega a su tercera edición con una segunda distancia como gran novedad. Así, al recorrido clásico entre Moyua y Ansio, de 7,8 kilómetros, se suma en esta ocasión una alternativa "más exigente" entre Basarrate y Ansio, de 10,2 kilómetros.

Según ha informado Metro Bilbao, 911 personas de las inscritas se han decantado por la prueba larga, mientras que 818 han elegido la tradicional. Ambas se celebrarán de manera simultánea.

Finalizado el plazo de preinscripción, este jueves se realizará ante notario el sorteo que adjudicará los 210 dorsales disponibles: 150 para el recorrido clásico y 60 para el nuevo.

La organización se pondrá en contacto con las personas afortunadas, que tendrán de plazo hasta el 19 de febrero para confirmar su inscripción y el pago solidario de 25 euros que conlleva.

Todo el dinero recaudado se donará a la asociación Haszten, dedicada a impulsar la actividad física entre niños y niñas con diversidad funcional dentro del deporte inclusivo y adaptado.