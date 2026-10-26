Un total de 19 detenidos, siete de ellos menores, por los disturbios tras una manifestación contra Vito Quiles en Bilbao

Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración contra Vito Quiles en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas han sido detenidas, entre ellas siete menores de edad, y se investiga a otras tres, por los altercados registrados este lunes en Bilbao tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se ha celebrado.

Según el último balance de la Ertzaintza, durante los desórdenes desarrollados durante en la capital vizcaína, se han producido numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado "la gravedad" de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos" en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.