Un total de 22.736 personas y 167 tamborradas participarán en el Día de San Sebastián "más igualitario de la historia"

Presentación de la Tamborrada de personas adultas 2026 de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22.736 personas y 167 tamborradas, el 98,8% de las cuales son mixtas, participarán el próximo 20 de enero en el Día de San Sebastián "más igualitario de la historia", según ha señalado el alcalde donostiarra, Jon Insausti.

Insausti y la edil de Cultura de la capital guipuzcoana, Ana López, han presentado la Tamborrada de personas adultas de este año, que será "muy especial". El alcalde de la ciudad ha destacado que esta fiesta "que no tiene límite de edad", se ha ido "adaptando a los tiempos, se ha extendido a todos los barrios" y hoy San Sebastián cuenta con la "Tamborrada más paritaria de la historia", lo cual supone "un hito" como sociedad.

En este sentido, López ha detallado que 167 tamborradas y 22.736 personas (12.096 hombres, lo que representa un 53,2%, y 10.640 mujeres, un 46,79%) desfilarán por las calles de la ciudad durante las 24 horas de fiesta. De las 167 tamborradas 36 son totalmente paritarias, en 60 participan más mujeres que hombres y en 69 más hombres que mujeres.

Además, este año, tras la conversión en mixta de la Tamborrada Club Cantábrico únicamente hay una tamborrada integrada solo por hombres, Aizepe Danborrada, y una exclusiva de mujeres, Emakumeen Etxea Elkartea. De esta forma, "el 98'8% de las tamborradas son mixtas".

Insausti y López han recordado también que este año se conmemora el centenario de la primera izada simbólica de la bandera de San Sebastián en la plaza de la Constitución para dar inicio a la festividad del patrón de la ciudad y para celebrarlo Donostia Festak ha preparado un cartel especial firmado por el artista Fernando Huarte Campion, conocido como Roskow, un lema, un pin y, además, el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, cantará la 'Marcha de San Sebastián' de Raimundo Sarriegi, junto al Orfeón Donostiarra, en este momento que da inicio a 24 horas festivas.

Junto a ellos estará en la izada en la plaza de la Constitución, como es habitual, la tamborrada de Gaztelubide y los dantzaris de Kresala Dantza Taldea. Además, la sociedad Kondarra de Gros, que cumple 75 años, izará la Ikurriña y la Charanga Joselontxos la arriará. Este año tras la arriada que pone fin a la fiesta en la plaza de la Constitución con la Unión Artesana, la bandera de la ciudad se entregará a la sociedad Euskal Billera que cumple 125 años en 2026.

Precisamente la Charanga Joselontxos ha grabado en estudio las 12 melodías oficiales de la Tamborrada de San Sebastián en formato charanga que estarán disponibles, junto a las partituras, a partir de este viernes, en su página web. En los próximos días se publicarán también en la Donostiateka de Donostia Kultura, en la web de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián y en plataformas digitales.

PANTALLA

López ha recordado que con motivo del Día de San Sebastián habrá cambios de tráfico y dispositivos de movilidad y seguridad especiales, además del habitual Punto Morado para evitar agresiones machistas en el Boulevard donostiarra.

También ha indicado que, por segundo año consecutivo, quienes deseen estar más tranquilos y no meterse en la abarrotada plaza de la Constitución podrán seguir la izada y la arriada de la bandera en directo en la pantalla gigante de Donostia Kultura Festak y EiTB en la plaza Karmingaintxo del muelle.

La edil ha hecho un llamamiento a "cantar y celebrar juntos el orgullo de ser donostiarras" y ha recordado que la Tamborrada es "alegría, respeto y convivencia y así queremos que se viva". "Que Donostia vuelva a sonar unida al ritmo de tambores y barriles, compartiendo lo que somos. Gora Donostia!", ha finalizado.

En la presentación Roskow ha confesado que el cartel que ha realizado para el centenario de la izada, en el que se puede ver la plaza de la Constitución abarrotada en una de sus características pinturas, hay un "componente sentimental enorme" y ha sido "un regalo" y algo "muy importante" para él recibir este encargo. También, se ha homenajeado a las tamborradas Gure Borda de Gros y Zuhaitz Loiolako Danborrada (Zuloidan) que este año cumplen 25 años.