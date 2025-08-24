Un total de 23 detenciones en la última noche de Aste Nagusia, 3 por tocamientos y 3 por violencia doméstica o de género

Archivo - Un policía municipal custodia la entrada al recinto festivo en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La última noche de la Aste Nagusia bilbaína se ha saldado con 23 detenciones, tres de ellas por tocamientos y dos por violencia doméstica y otra más por violencia de género.

Según han informado fuentes municipales, la noche de este pasado sábado ha estado marcada por "la gran afluencia" de público, que ha superado incluso la jornada anterior. A lo largo del sábado se han practicado 17 detenciones en el recinto festivo y seis en el exterior.

Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en la zona de txosnas de El Arenal, en el entorno de la churrería y el parque de juegos, y en la trasera del kiosko.

Dentro del recinto festivo se ha detenido a 17 personas, siete por hurto, cuatro por lesiones, tres por tocamientos, una por tráfico de drogas, una por reclamación judicial y otra por daños.

En el exterior de esta zona se han practicado seis arrestos, tres por tráfico de drogas, dos por violencia doméstica y un sexto por violencia de género,