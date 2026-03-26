Un total de 24 entidades memorialísticas vascas piden que la cárcel de Martutene sea declarada lugar de memoria

Archivo - La cárcel de Martutene - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 entidades memorialísticas vascas han solicitado al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de San Sebastián que, en virtud de La LEY 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi en su Capítulo VII, Artículo 29, designe la cárcel de Martutene como "lugar de memoria histórica".

En un comunicado, han recordado que la cárcel de Martutene se inauguró en 1948 y, tras 78 años de historia, en pocos meses, tras el traslado de los reclusos al nuevo centro penitenciario de Zubieta, se procederá a su demolición y a la reurbanización de la zona. Según esta cárcel fue un "exponente notorio de la represión franquista", principalmente durante los periodos de estado excepción, y especialmente en el año 1968.

Las entidades promotoras piden al Gobierno Vasco la declaración de "lugar de memoria histórica" y solicitan tanto al Ejecutivo como al Ayuntamiento donostiarra que, en el momento de la demolición, "se conserve algún elemento representativo (entrada, garita, etc) para que, en un futuro cercano, desde el máximo respeto al dolor generado y a la verdad histórica, sea insertado en el marco del desarrollo urbanístico previsto en la zona".

Además, han pedido al Consistorio que encargue un estudio pormenorizado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi -o entidad que estime conveniente- sobre "las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas en la cárcel de Martutene en sus 78 años de existencia".

En relación a estas y, especificamente, en relación a las torturas, las entidades han considerado que, teniendo en cuenta que Naciones Unidas entiende que "la tortura produce efectos permanentes" y que en la cárcel de Martutene "son numerosas las personas que, tanto en el periodo franquista, como posteriormente, han sido encarceladas tras sufrir esta grave violación de los derechos humanos", solicite al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) los datos que posea sobre personas torturadas y recluidas posteriormente en esta prisión.

En esa línea, han recordado que "muchas de estas víctimas de tortura, están reconocidas en virtud de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma".

Los promotores de esta iniciativa son las entidades que conforman la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo: Altafaylla Kultur Taldea, Baskale Elkartea, Comisión Memoria Histórica CNT Euskadi, Durango 1936 Kultur Elkartea, Egiari Zor Fundazioa, Euskal Memoria Fundazioa, Eusko Lurra Fundazioa, Garraxika Taldea, Gernika Batzordea, Goldatu Elkartea, Intxorta 1937 Kultur Elkartea y Martxoak-3 Elkartea, Oroituz Andoain 1936, Sanfermines 78: GOGOAN!, Víctimas del Genocidio de Donostia.

Junto a las ellas se suman Asociación republicana irunesa 'Nicolás Guerendiain', Ateneo Republicano de Álava Eraiki - Arabako Errepublikar Ateneoa, Foro republicano de Tolosa Cecilia G. de Guilarte, Gogoan Sestao Elkartea - Recuperación de la Memoria Histórica, Kepa Ordoki- Memoria Historikoa Bidasoan, Balmaseda 1937 Elkartea, Galdakao Gogoan Elkartea, Santurtzi Memoria Elkartea y Observatorio de Euskal Herria de Derechos Humanos -GEBehatokia-.