Un total de 2.500 corredores participarán el próximo día 15 en la XXII Carrera Primavera EHU-Donostiarrak

Presentación de la XXII Carrera Primavera EHU- Donostiarrak - EHU

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.500 corredores participarán el domingo, día 15, en San Sebastián en la XXII Carrera Primavera EHU- Donostiarrak, que este año ha vuelto a crecer en participación y ha colgado el cartel de 'No Hay Dorsales'. Así, los atletas que corran los diez kilómetros serán 2.000, y los que corran los cinco kilómetros, 500.

La XXII Carrera Primavera, organizada por el Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU) y el Club Deportivo Donostiarrak, se ha presentado este viernes en San Sebastián con la participación de la vicerrectora del Campus Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta, el director de la carrera y miembro del Club Deportivo Donostiarrak, Javier Fuentes, y, Maider Ugartemendia, directora de Bienestar y Sostenibilidad del campus.

El director de la carrera ha subrayado que "no es la carrera más antigua, pero empezamos a tener ese cariz de una de las clásicas y es que estamos en un momento dulce para este tipo de pruebas populares". En esa línea, ha detallado que en la prueba de diez kilómetros, la participación femenina "roza de nuevo el 43%".

En esta edición el dorsal número 1, en categoría femenina, se otorga a Larraitz Lukas, antigua jugadora de fútbol en la Real Sociedad y, en categoría masculina, a Sergio Román, atleta popular. Asimismo, el proyecto solidario al que se ha hecho entrega del dorsal 0 y una aportación económica es la asociación ACABE Gipuzkoa, que ofrece apoyo a personas afectadas por Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) y a sus familias.

Al respecto, la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU ha afirmado que "es un honor" entregar el dorsal 0 solidario a esta asociación porque "encaja a la perfección con los valores de la prueba y también de la universidad". "Gracias por vuestra dedicación incansable, por vuestra sensibilidad y por vuestro compromiso y por acompañar procesos difíciles con profesionalidad y humanidad", ha expresado.

Esta carrera pedestre, de marcado carácter popular, tiene en esta edición dos cambios principales. Por un lado, este año la Carrera de Primavera no discurrirá por dentro de la Parte Vieja de la ciudad y verá ligeramente modificado su recorrido, saliendo desde Plaza Elhuyar, en el campus de la EHU, hacia la derecha sentido salida de ciudad, girando en la Plaza de Ibaeta, manteniendo su recorrido habitual hasta hacer el giro en la entrada de Sagües, y volviendo por el Boulevard donostiarra.

Este año también se celebra un recorrido de 5 kilómetros (sin homologar), para aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos en el 'running'. Esta carrera comenzará a las 09.20 horas, con salida y llegada en el Campus de Gipuzkoa de la EHU.

Por otro lado, la carrera continúa con la iniciativa de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes, a partir de 16 años. En esta edición se contará con la participación de cerca de 260 estudiantes de seis centros escolares de la ciudad: Axular, San Patricio, Liceo Santo Tomás, Ekintza, Colegio Alemán y Aldapeta María.