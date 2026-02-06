Un total de 2.500 jóvenes reflexionan sobre la identidad guipuzcoana en la comunidad digital de 'GazteAKT'

2.500 Jóvenes Del Territorio Han Reflexionado Sobre La Identidad Guipuzcoana En La Comunidad Digital De 'Gazteakt' - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.500 jóvenes del Territorio han reflexionado sobre la identidad guipuzcoana en la comunidad digital de 'GazteAKT', iniciativa cuyo objetivo es impulsar la implicación de la Generación Z en la construcción de las políticas públicas de Gipuzkoa, y que ha completado ya su primera fase, puesta en marcha el pasado mes de octubre.

En este marco, los jóvenes que han participado en las distintas dinámicas han mantenido un encuentro con la diputada general, Eider Mendoza, y con representantes de la Diputación Foral para compartir y contrastar las ideas y propuestas trabajadas.

Según han detallado desde la institución foral, la sesión ha tenido como finalidad "reforzar la relación directa entre la juventud y las instituciones", así como "garantizar que sus aportaciones tengan un impacto real en la acción pública".

La metodología de GazteAKT se estructura en torno a un enfoque participativo. Por un lado, se abordarán seis grandes dilemas, definidos como ejes temáticos para el debate. El pasado mes de octubre, los jóvenes iniciaron el proceso con el primer reto, denominado 'Ipuzkoa', al que han dado respuesta a partir de la pregunta: "¿Cuáles serán las nuevas identidades y formas de ser de las y los guipuzcoanos en los próximos mil años?".

A través de este ejercicio, se les ha invitado a reflexionar sobre "la identidad colectiva, la lengua, la cultura y, en definitiva, sobre quiénes somos como sociedad". En torno a cada reto se ha activado una comunidad digital abierta a la participación, Gazteakt.eus.

A partir de las aportaciones recogidas en este espacio, se ha constituido, además, un Foro de Activación integrado por una veintena de jóvenes "activadores". En lo que respecta a la comunidad digital, más de 2.500 jóvenes han tomado parte en este primer dilema. Asimismo, los participantes del Foro de Activación han elaborado y presentado en la Diputación un total de once propuestas concretas, resultado del proceso, orientadas a dar respuesta desde la mirada joven a los actuales retos sociales y comunitarios.

El proceso GazteAKT tendrá continuidad en las próximas semanas. La próxima semana se pondrá en marcha el segundo dilema, centrado en el bienestar emocional. La iniciativa anima a todos los jóvenes de Gipuzkoa a participar tanto en la encuesta digital como en el resto de sesiones.