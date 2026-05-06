Un total de 26 centros de danza de Vitoria-Gasteiz se unirán el domingo para celebrar el Día de la Danza

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz celebrará el Día Internacional de la Danza 2026 en la Plaza Nueva este próximo domingo con un programa ecléctico y participativo de la mano de 26 centros de danza de la ciudad y 610 bailarines y bailarinas.

"Esta celebración siempre es un éxito y cada vez son más los centros y personas que quieren tomar parte. Este año contaremos con tres centros más que el año pasado sobre el escenario que desplegarán todo su talento, ha anunciado la concejala de Cultura y Educación de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera.

En una sola jornada se podrán ver diferentes especialidades de baile y colectivos muy diversos que harán de esta programación un reflejo "fiel de la riqueza del mundo de la danza", ha añadido.

El anfitrión de la jornada será el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. "Ha sido un auténtico placer para el conservatorio programar una propuesta tan diversa y multicultural en el Día de la Danza de Vitoria-Gasteiz que pone en valor el dinamismo cultural que define a la ciudad", ha apuntado la directora del centro, Ainhoa Arenaza.

El programa empezará a las 11.30 horas y cuenta con 30 coreografías y 19 especialidades de danza diferentes, entre ellas, Kpop, Swing, Árabe, Georgiana, Colombiana, Polinesia y Bollywood. Este evento cuenta con el patrocinio de Fundación Vital, Laboral Kutxa y Rural Kutxa.