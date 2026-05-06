Un total de 29.222 vehículos de segunda mano se han transferido en Euskadi durante el primer cuatrimestre, un 4,8% menos

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SAN SEBASTIÁN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

En total 29.222 vehículos de segunda mano han sido transferidos en Euskadi durante el primer cuatrimestre del año, un 4,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En un comunicado, Ancove ha indicado que la venta de turismos, 24.236, han bajado un 5,5% y las furgonetas, 4.986, el 1,3%. Respecto al pasado mes de abril, la venta de vehículos de ocasión ha bajado el 4,8% en Euskadi, con 6.912 unidades transferidas.

En ese mes se han comprado 5.740 turismos, con una caída del 6,1% interanual, y los comerciales, 1.170, han ascendido un 2,2%. Según Ancove, Gipuzkoa ha registrado "el mayor descenso de las ventas en abril de Euskadi".