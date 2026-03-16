Un total de 300 niños de Togo reciben sus partidas de nacimiento gracias a enfermeras guipuzcoanas

300 Niñas Y Niños De Togo Reciben Sus Partidas De Nacimiento, Gracias A La Solidaridad De Las Enfermeras Guipuzcoanas - COEGI

SAN SEBASTIÁN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 300 niñas y niños de Togo han recibido sus partidas de nacimiento, gracias a la solidaridad de las enfermeras guipuzcoanas y del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEG), que ha destacado que "se trata de un paso clave para que puedan acceder a derechos sanitarios y educativos".

En un comunicado, desde el COEGI han explicado que esta iniciativa ha sido posible gracias a su apoyo económico al proyecto 'Acceso Universal a 300 partidas de nacimiento extemporáneas (identidad legal) y a los derechos de salud sanitaria y sexual para niñas, niños y jóvenes desfavorecidos/as en Togo', desarrollado por la ONG Sonrisas Delalí, en colaboración con la organización togolesa Asmene.

El Colegio destinó 4.000 euros a este proyecto dentro de su convocatoria anual de ayudas a ONG financiada con el 0,7% de su presupuesto. El proyecto, presentado por una enfermera colegiada, se desarrolló sobre el terreno entre marzo y diciembre de 2025, y ha permitido que 156 niñas y 144 niños obtengan una identidad legal reconocida por las autoridades.

La presidenta de la ONG Sonrisas DELALÍ, Polentze Mayoral, ha destacado que gracias al apoyo del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, este proyecto "ha contribuido al progreso de 300 menores proporcionándoles una identidad legal de por vida". "Este reconocimiento les permite recuperar derechos fundamentales y acceder a oportunidades que les corresponden, especialmente en el ámbito sanitario y educativo", ha indicado.

Además, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha resuelto la XXVIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos relacionados con la Salud (0,7%), destinada a impulsar iniciativas sanitarias en contextos vulnerables. En esta edición, la ayuda -dotada con 9.356 euros- se destinará a la Asociación Kinyabalanga Nyamizi, que desarrolla un proyecto de apoyo al funcionamiento de tres dispensarios de enfermería situados en las islas de Kinyabalanga, Irhé y Nyamizi, en el lago Kivu (República Democrática del Congo).

El proyecto, presentado por una enfermera colegiada, "garantiza atención sanitaria básica y primeros auxilios a más de 4.000 habitantes de estas islas, a través del trabajo de tres enfermeras o enfermeros y tres asistentes sanitarios, además del suministro de medicamentos y vacunas".

Según explica la enfermera Victoria Portillo, "la colaboración del Colegio permitirá financiar durante un año el salario de las enfermeras y sus ayudantes, así como parte de la compra de medicamentos, vacunas y la supervisión del trabajo por parte del hospital de referencia de la zona sanitaria de Idjwi".