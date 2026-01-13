Un total de 3.434 personas fueron diagnosticadas de depresión en Euskadi en 2025, un 12% menos que en 2024

Enfermera cogiendo la mano a una paciente - IREKIA

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.434 personas fueron diagnosticadas de depresión en Euskadi por Osakidetza durante el año 2025, un 12% menos que el año anterior, cuando se detectaron 3.898 nuevos casos. La prevalencia del trastorno depresivo en la Comunidad Autónoma Vasca es de 19.929 personas, y el 65% se da en mujeres de entre los 46 y 75 años.

Pese al descenso, sigue siendo una enfermedad con una alta incidencia en la sociedad, por lo que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza se suman a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se celebra este martes, y muestran su compromiso "con una atención a la salud mental de calidad y adaptada a las necesidades de la población".

Con el término depresión se engloban varios trastornos mentales que incluyen la depresión mayor, la distimia (un trastorno de menor intensidad, pero con síntomas más prolongados) y otros trastornos depresivos.

La depresión es considerada un trastorno mental común, que afecta a un porcentaje alto de la población. La prevalencia está alrededor del 10% a nivel mundial, aunque las cifras del entorno de Euskadi son algo menores.

TRASTORNO BIPOLAR

Además, existe una afección grave, el trastorno bipolar, que se presenta también con fases depresivas y que requiere un tratamiento especializado. Osakidetza atiende la mayoría de los episodios depresivos a través de la Atención Primaria (aproximadamente el 55% de ellos) y, cuando no responden al tratamiento aplicado, por medio de la atención especializada, generalmente a través de los centros de salud mental.

En estos centros, integrados en las redes de salud mental de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, son tratados por un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos y psicólogas clínicas y enfermeras de salud mental. A su vez, los casos de mayor gravedad pueden ser derivados a un hospital para valorar su ingreso o prevenirlo.

PREVALENCIA

En la actualidad, la prevalencia de esta enfermedad en Euskadi es de 19.929 personas. Por territorios, 2.288 casos corresponden a Álava-Araba, 10.005 a Bizkaia y 6.622 a Gipuzkoa. El 65% de los casos se da en mujeres, principalmente de edades comprendidas entre los 46 y 75 años.

El pasado año 2025 se diagnosticaron un total de 3.434 nuevos casos en Euskadi (391 en Álava-Araba, 2.035 en Bizkaia y 1.004 en Gipuzkoa), frente a los 3.898 diagnosticados en 2024. Más del 60% de los nuevos casos fueron mujeres, también entre los 46 y 75 años.

PRÁCTICAS INNOVADORAS

Para el abordaje de todos estos casos, la red de salud mental de Osakidetza está integrada por 1.600 profesionales -uno de cada cinco, especialistas en psiquiatría-. El departamento vasco de Salud ha destacado que Euskadi está a la cabeza en atención psiquiátrica a nivel estatal, con una ratio de 15 psiquiatras por 100.000 habitantes, cuando la media está en 9,27 psiquiatras.

En este sentido la Red de Salud Mental de Euskadi atiende cada año más de 500.000 consultas, con alrededor de 120.000 pacientes diferentes, no solo con diagnóstico de depresión, sino también con otras patologías como trastornos graves de ansiedad, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como adicciones, tanto en población adulta como infancia y adolescencia.

También está prevista en breve en un proyecto piloto la incorporación de profesionales de Psicología general sanitaria a la red de Atención Primaria para la promoción del bienestar emocional. Se trata de una medida que se suma a la incorporación de prácticas innovadoras como la del proyecto MasterMind, que busca implementar intervenciones psicológicas cognitivo-conductuales online para tratar la depresión en colaboración con las redes de salud mental.

Estas intervenciones son gestionadas desde la Atención Primaria en colaboración con los servicios de salud mental, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, eficacia y eficiencia de la atención a la salud mental.

BÚSQUEDA DE APOYO

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Osakidetza insiste en la importancia de saber reconocer los síntomas y de pedir ayuda cuando éstos persisten, consultando con el o la profesional sanitaria de referencia en el centro de salud.

"Es fundamental que todas y todos comprendamos la importancia de la salud mental y el impacto que tiene en nuestras vidas. La depresión es tratable y buscar ayuda es un paso importante. En Osakidetza estamos comprometidos y comprometidas en ofrecer el apoyo necesario a quienes lo necesiten", ha asegurado Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza.

Además, el Servicio Vasco de Salud recuerda que una de las complicaciones más graves de esta enfermedad son los intentos de suicidio, de ahí la importancia de saber identificar las señales de alarma: la persona tiene o expresa ideas de muerte o suicidio, muestra una conducta agresiva verbal o física, autoabandono importante, aislamiento extremo, y las dificultades o la sintomatología "son repentinos y muy intensos".

En estos casos, Osakidetza recomienda, en primer lugar, intentar contactar con él o la terapeuta habitual, o en caso de urgencia, llamar al teléfono 112 o acudir al servicio de Urgencias más cercano.

Osakidetza reitera que en algunos casos es posible prevenir la aparición de una depresión mayor entre quienes ya tienen algunos síntomas leves o factores de riesgo, con medidas entre las que se incluyen terapias psicológicas específicas o el cuidado de hábitos de vida como la práctica de actividad física, mantenerse socialmente activo, participar en actividades de aprendizaje, descanso o reducir en lo posible el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas.