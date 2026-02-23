Un total de 40 municipios forman parte de la iniciativa 'Bizkaia, territorio para todas las edades'

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en el encuentro de 'Bizkaia, territorio para todas las edades'. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 municipios vizcaínos forman ya parte de la iniciativa 'Bizkaia, territorio para todas las edades', impulsada por la Diputación con el objetivo de reforzar su "apuesta por la escucha activa, la participación real y la gobernanza, compartida junto al Consejo de Personas Mayores" del territorio.

La Diputación ha celebrado este lunes en Bilbao, junto al Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, una jornada que ha servido para dar a conocer "los avances y beneficios" del programa' Bizkaia, territorio para todas las edades' y para animar a más municipios a sumarse, según ha informado.

Impulsado por la Diputación en 2016 e inspirado en la metodología de la Organización Mundial de la Salud sobre Ciudades y Comunidades Amigables, el programa es "el resultado de una década de trabajo continuo" e integra actualmente a 40 municipios.

Su objetivo es promover "la integración plena de las personas mayores en la sociedad como sujetos activos, participativos y corresponsables en la mejora de las condiciones de vida de sus municipios, reforzando así un modelo basado en la participación real, la escucha activa y la construcción comunitaria".

En este sentido, la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha valorado, durante el encuentro, que las personas mayores han "analizado, propuesto y codiseñado" proyectos y actuaciones para hacer de Bizkaia "un lugar amigable para todas las edades", junto a los técnicos municipales, "pueblo a pueblo, tejiendo una red por todo el territorio".

Ese trabajo compartido, ha subrayado, "se ha traducido en cambios reales, en espacios más accesibles y en servicios mejor pensados". "En cosas que se notan en la vida cotidiana. Ese ha sido el para qué del trabajo de estos diez años: mejorar la vida real de las personas contando con ellas", ha insistido.

El proyecto 'Bizkaia, territorio para todas las edades', impulsado, financiado y coordinado por la Diputación, publica anualmente desde hace diez años una convocatoria de ayudas dirigida a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios municipales para "promover la implantación del modelo de amigabilidad en el territorio" porque, ha subrayado Etxanobe, "vivir más años es un logro colectivo, el desafío es garantizar que esos años se vivan con más autonomía, derechos y comunidad".

La diputada general ha recordado que la creación de la dirección general de Longevidad y Reto Demográfico, en el seno del departamento de Acción Social, responde a esa convicción y, desde esta dirección, ya se trabaja en una estrategia de longevidad para Bizkaia, que "se definirá desde la escucha, el contraste y la suma de miradas, combinando datos, análisis y la experiencia directa de las personas".

El encuentro ha contado con la presencia de representantes institucionales y del grupo tractor del Consejo de Personas Mayores, y miembros de los grupos motores de varios municipios adheridos al programa han relatado a las más de 200 personas asistentes "cómo la participación transforma entornos y fortalece comunidades, evidenciando que la amigabilidad no es un concepto abstracto, sino una mejora tangible en la vida cotidiana: espacios más accesibles, servicios mejor diseñados y relaciones comunitarias más sólidas", han explicado desde la Diputación.

Según han remarcado, "uno de los elementos diferenciadores del programa es que las personas mayores no son destinatarias pasivas de las políticas públicas, sino protagonistas activas". Los grupos motores que trabajan "a pie de calle" en las localidades adheridas analizan, proponen, codiseñan y evalúan actuaciones junto al personal técnico y responsables municipales.

APUESTA DEL TERRITORIO

Con 40 municipios ya adheridos, el objetivo "ahora es doble: extender el proyecto a todos los rincones del territorio y fortalecer la conexión entre los grupos motores para que conformen una red de apoyo mutuo y complicidad".

Para la Diputación, "el reto es consolidar una red donde la experiencia, el conocimiento y la implicación de las personas mayores contribuyan a mejorar el conjunto de la sociedad". En este sentido, han destacado que el acompañamiento del Consejo es "clave como espacio de escucha, contraste y aportación de la mirada de las personas mayores, ya que contribuye a detectar necesidades, formular propuestas y reforzar la dimensión comunitaria del programa".

En palabras de la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, la colaboración entre la Diputación y el Consejo de Personas Mayores "significa que el modelo que se está construyendo en Bizkaia es participativo, inclusivo y arraigado en la realidad del territorio. Significa que las decisiones se toman escuchando y que la gobernanza compartida es una práctica real, no una declaración de intenciones".

El encuentro de este lunes ha servido para reforzar la apuesta del Gobierno foral y el Consejo para "avanzar hacia una integración plena de las personas mayores en la sociedad como sujetos activos, participativos y corresponsables en la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía".

Además, se ha reconocido "la labor de quienes ya están implicados" y ha lanzado "un mensaje claro al conjunto del territorio: Bizkaia quiere ser un referente en políticas de longevidad construidas con las personas y para todas las edades".

"Porque 'Bizkaia, territorio para todas las edades' no es solo un programa institucional, es una apuesta de territorio; es un proyecto que une generaciones, mejora entornos y fortalece comunidades. Es nuestra manera de entender la cohesión social", ha reivindicado Antxustegi.