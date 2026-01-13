Un total de 4.630 niñas y niños en 45 compañías participarán en la Tamborrada infantil de San Sebastián

Presentación de la Tamborrada infantil de San Sebastián 2026. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.630 menores, entre ellos 2.486 niñas y 2.144 niños, repartidos en 45 compañías formadas por 38 centros escolares y entidades participarán el próximo 20 de enero en una "muy participativa" Tamborrada infantil de San Sebastián.

El alcalde de la capital guipuzcoana, Jon Insausti, y la edil donostiarra de Cultura, Ana López, han dado la bienvenida este martes en el Salón de Plenos a los cartos de la Tamborrada infantil que este año pertenecen a Intxaurrondo Haur Ikastola.

Argoitz Echezortu San José, Tambor Mayor, dirigirá a las 45 compañías que interpretarán las marchas de Raimundo Sarriegi en el desfile por el Centro de la ciudad. En el balcón del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, estará acompañado de la Alcaldesa, representada por Valentina Errante Santos, y el Notario, representado por Odei Albarca Lopetegi. Junto a ellos saldrá también a la balconada consistorial el General, Jon Saizar Viles, y su Ayudante, Ane Martín López.

La Alcaldesa, el Notario, el General y su Ayudante saldrán en el desfile junto al resto de niños y niñas que representan a la sociedad civil de principios del siglo XIX en una gran carroza precedida por la calesa en la que se situarán los plafreneros. Este año todos los cargos de la Tamborrada infantil están encarnados por niños y niñas de Intxaurrondo Haur Danborrada.

Así, Ayleen Kristen Siavichay interpretará a la Bella Easo; Elena Pascual y Nahia Abal a sus Damas; Aimar Benavente al Ciudadano; Aitor Ponce al Pescador; Paola Errante a la Hilandera; Ekaitz Fernández al Pastor; Ibai Redondo al Comerciante; Ariane Valderrama a la Aguadora; Ander Bermejo al Arriero; y Leo Pina, Mateo Lasa y Oihan Benavente, Elene Celestino, Bruno Larramendi y Unax Manzano a los Palafreneros.

BARRIOS

López ha explicado que, como es habitual, las tamborradas infantiles de los centros escolares y entidades ambientarán las jornadas previas a la fiesta de San Sebastián, "anunciando el día grande de la ciudad". De este modo, este viernes el alumnado del CEIP Mendiola iniciará la fiesta en Bidebieta.

Además, el sábado el Colegio Eskibel, Arantzazuko Ama Ikastola, Jakintza Ikastola e Intxaurrondo Hegoa pondrán ambiente en Ibaeta, Martutene, Antiguo e Intxaurrondo.

El lunes 19 de seis a ocho y media de la tarde un total de 12 tamborradas infantiles desfilarán por Amara (IGE Larrun); Altza (Altza-SJC y Harri Berri Oleta Ikastetxea); Aiete (Axular Lizeoa); Antiguo (Elaienea Ikastetxea); Intxaurrondo (Intxaurrondo ikastola); Gros (Zuhaizti Eskola Publikoa) y la Parte Vieja (Gaztelubide Txiki; UA 150 Haur Danborrada, Kresala txiki y la debutante Kañoyetan Txiki haur danborrada).

El día 20 será el turno, tras el desfile de la Tamborrada infantil a mediodía por el Centro de la ciudad, de la tamborrada Amaratarra Tximi que por la tarde pondrá fin a la participación de los más pequeños en la fiesta donostiarra.

50 ANIVERSARIO

La edil ha anunciado también la conmemoración del 50 aniversario de la participación en la tamborrada infantil de la ikastola Herri Ametsa de Bidebieta, así como la celebración, el viernes a las 12.00 horas, de la tradicional presentación de la Tamborrada infantil en el teatro Victoria Eugenia.

En esta cita tomarán parte representantes de todas las compañías y el alcalde donostiarra, Jon Insausti, que ha animado a los pequeños a "disfrutar" de la fiesta, impondrá las medallas a los diversos personajes y entregará el Bastón de Mando al Tambor mayor de la Tamborrada infantil.

Finalmente, López ha recordado que, en caso de mala climatología, si se decidiera suspender el desfile de la Tamborrada infantil se comunicará a los responsables de cada tamborrada por mensaje hacia als 10.30 el mismo día 20. Si fuera así se intentaría celebrar el domingo 25 de enero si el tiempo lo permitiera y sino se suspendería de forma definitiva.