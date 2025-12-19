Trabajadoras de residencias de Bizkaia denuncian el "incumplimiento" de la ley de prevención

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de las Residencias de Bizkaia se han concentrado este viernes frente a la Residencia Arandia (Grupo Domus VI) de Arrigorriaga para denunciar que tanto en la Residencia Arandia como en el resto de las residencias de Bizkaia la ley de prevención "no se cumple".

Convocadas por ELA, han denunciado dentro del marco de la campaña "Cuando cuidar enferma" las "cargas insostenibles" de trabajo que están "afectando gravemente a la salud de las trabajadoras de residencias".

Entre sus reivindicaciones han recordado que la ley exige a las empresas establecer medidas preventivas para asegurar la salud de las personas trabajadoras, pero "lamentablemente esto no ocurre".

"Tan grave es la situación, que pese a que los propios informes de las empresas reconocen que tres de cada cuatro trabajadoras están en riesgo y se necesita más personal, no se adoptan medidas a las que por ley están obligadas", han señalado.

Según han apuntado, la resdiencia Arandia "es un ejemplo claro de ello" y, habiendo realizado hasta la fecha tres jornadas de huelga y "a puertas" del inicio de la renovación del convenio sectorial este 2026, se han manifestado frente a la residencia "teatralizando para ello la situación de angustia, frustración o cansancio psicológico y emocial que factores como las cargas y ritmos de trabajo, eventualidad, saturación de los ratios de ocupación, cambios organizativos mál gestionados o las demandas psicológicas les están produciendo en su día a día".

ELA ha señalado que no se puede seguir sosteniendo el sistema de cuidados "a costa de la salud de las trabajadoras" y ha exigido a empresas, patronales y a la Diputación Foral de Bizkaia que asuman su responsabilidad, "cumplan la ley y doten a las residencias de los recursos necesarios". El sindicato ha advertido que, de no producirse "cambios reales", las movilizaciones continuarán y se intensificarán, también en el marco de la próxima negociación del convenio.