Los trabajadores de Astilleros Balenciaga, en Zumaia (Gipuzkoa), retomarán la actividad este lunes

BILBAO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Astilleros Balenciaga, situado en Zumaia (Gipuzkoa), volverán este lunes, 12 de enero, al trabajo, tras la compra de la compañía por parte del grupo árabe Abu Dhabi Ports por importe de 11,2 millones de euros, según ha confirmado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, David Tejera (CCOO).

"Se inicia la actividad, es importante para Zumaia y la comarca que la actividad continúe", ha expresado Tejera, que ha añadido que seguirán "trabajando defendiendo los puestos de trabajo".

El comité de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports firmaron el pasado 26 de diciembre el acuerdo de compra de la compañía con sede en la localidad guipuzkoana de Zumaia, que se enmarca en el pacto actual, que seguirá vigente hasta 2028.

Dentro de ese marco, en el aspecto salarial, se incluye una reducción del 5% y los siguientes tres años congelados para la plantilla. El comité prevé negociar, además, un sistema de bonus.

La plantilla, compuesta por 59 operarios, aceptó el pasado 20 de diciembre en asamblea estas condiciones y la parte empresarial puso también su firma a las mismas. La operación, valorada en 11,2 millones de euros, garantiza la continuidad de la actividad industrial en las instalaciones del astillero guipuzcoano.

"ESFUERZO"

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, ha felicitado a los trabajadores por "el esfuerzo que han hecho para que se vuelva a abrir una empresa tan importante para la comarca, después de casi dos años cerrados".

Ostolaza ha asegurado que hay "ganas de volver a trabajar y de volver a la normalidad, porque tanto tiempo peleando, al final cansa y desgasta". "Es importante volver a la rutina y que tengan un trabajo y que la economía familiar también empiece a mejorar", ha asegurado en referencia a los trabajadores del astillero.