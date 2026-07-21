Trabajadores de espectáculos convocan huelga los días 5, 14 y 26 de agosto durante las tres Aste Nagusiak

Trabajadores de espectáculos y eventos de Euskadi anuncian nuevas huelgas en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA y CCOO han convocado nuevas jornadas de huelga en las Aste Nagusiak de las tres capitales vascas los días 5 (Vitoria-Gasteiz), 14 (San Sebastián) y 26 de agosto (Bilbao) por el fin de la "precariedad" en el sector, denunciar el bloqueo patronal de su primer convenio regulador y reclamar condiciones "dignas".

La convocatoria de estas tres nuevas jornadas de huelga ha sido anunciada en una rueda de prensa celebrada en la plaza del Arriaga de Bilbao, en la que los trabajadores han estado acompañados de representantes de Gazteizko Txosna Batzorde, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak, que han hecho público su apoyo y respaldo a sus demandas laborales, "conocedores de primera mano de la problemática y precariedad del sector, la misma que la patronal insiste en negar".

En nombre del colectivo de trabajadores y técnicos de espectáculos, Nekane Cantero y Jorge Perales han leído un comunicado en euskera y castellano para explicar su situación, reivindicaciones y el estado de las negociaciones con la patronal.

Tras subrayar que el sector "ha dicho basta", han lamentado "el pasotismo y el silencio absoluto" por parte de la patronal EUKI ante sus demandas; "una dejadez", han añadido, que "choca frontalmente con la fuerza y unión que sentimos en la parte social" ya que, han proseguido, siguen "sumando apoyos desde asociaciones, sindicatos, colectivos sociales y movimientos populares".

Los trabajadores de este sector han incidido en que las denuncias que han interpuesto ante inspección de trabajo por las condiciones laborales en las que tienen que desempeñar su labor, han dado lugar ya "a las primeras sentencias que nos dan la razón y sancionan a varias empresas".

En cuanto a la decisión de ir a la huelga en plenas fiestas estivales, desde el sector han querido destacar que el apoyo de los colectivos que las organizan "demuestra que defender unas fiestas dignas pasa, obligatoriamente, por defender los derechos de sus trabajadores".

En este sentido, han incidido en que "la cultura no puede ser sinónimo de explotación" y en que "mientras no haya una pizca de sensatez por la parte empresarial y se decidan a retomar las conversaciones por y para garantizar unas condiciones dignas a la parte trabajadora, seguiremos luchando".

Según han recordado, tras más de dos años de negociaciones "infructuosas", el sector, que da empleo en Euskadi a alrededor de 500 trabajadores, sigue "marcado por la precariedad y la vulneración de los derechos laborales más básicos; incluso los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores".

Respecto a esta realidad, el colectivo considera que "las especificidades organizativas y productivas de nuestro sector han sido tradicionalmente aprovechadas por muchas empresas para evitar que, en la práctica, lleguen al día a día de los trabajadores".

En este sentido, han subrayado, "derechos básicos que se dan por sentados en la mayoría de profesiones son, sin embargo, pisoteados en la nuestra bajo el pretexto de la intermitencia que caracteriza nuestra actividad" han criticado.

Además, han proseguido, las propuestas presentadas por Euki "parecen ser más un intento de consagrar por escrito las malas praxis y las vulneraciones de derechos sufridas hasta hoy, que un intento real para alcanzar acuerdos" han lamentado.

Entre otras cuestiones, han mencionado, "las empresas pretenden que los trabajadores renuncien a la conciliación mediante la entrega de horarios, calendarios y turnos de trabajo con una antelación totalmente inaceptables" y que estos permanezcan a "continua disposición de la empresa sin ofrecer compensaciones de ningún tipo" ya que, han concluido, no se les ofrecen mejoras en aspectos como el abono de la nocturnidad o las horas extra o el respeto al descanso entre jornadas.