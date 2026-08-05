Trabajadores de gasolineras Moeve en Gipuzkoa irán a la huelga del 14 al 16 de agosto por la mejora de sus condiciones

Archivo - Exterior de una gasolinera de Moeve - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 150 trabajadoras de las 16 gasolineras que Moeve tiene en Gipuzkoa irán a la huelga del 14 al 16 de agosto, convocada por el Comité de empresa con representación de ELA y LAB, por la "mejora de sus condiciones laborales".

En un comunicado, desde el Comité, con cinco representantes de LAB y tres de ELA, han informado de que "la plantilla lleva varios meses negociando el pacto interno de empresa y, como la empresa no ha dado los suficientes pasos adelante para dignificar las condiciones de las y los trabajadores", se inició un primer ciclo de huelgas del pasado 30 de julio y hasta el 2 de agosto.

"El seguimiento de este ciclo de huelgas fue casi total, lo que ha fortalecido las reivindicaciones de la plantilla ante la empresa", han destacado desde el Comité.

En la asamblea de trabajadoras del 2 de agosto, los sindicatos con representación en el Comité de empresa se comprometieron a convocar a la empresa a una nueva reunión para exigir una negociación real.

Por otro lado, "si la actitud de la compañía seguía siendo la misma, es decir, si no daba suficientes pasos adelante para dignificar las condiciones laborales de la plantilla", anunciaron que iniciarían un segundo ciclo de huelgas.

ELA y LAB han indicado que se han puesto en contacto con la empresa y están "en vías de concretar una nueva reunión". Además, han notificado formalmente a la empresa que el 14 de agosto iniciarán el segundo ciclo de huelgas y que "tiene hasta entonces para dar los pasos necesarios para firmar un pacto que responda a las necesidades de los y las trabajadoras".